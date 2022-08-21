華男甜品店離奇死亡 屍檢報告出爐

華人經營的Yu Cake甜品店，日前一名華人員工在清理蛋糕展示櫃時不幸被夾身亡。記者陳開／攝影

洛杉磯縣Yu Cake網紅蛋糕店，日前發生華人店員離奇死亡案，24歲的王旭（音譯，Xu Wang）在清理蛋糕展示櫃時，不幸被玻璃門夾住窒息而死。一時之間，網路上的眾說紛紜讓老闆疲憊不堪，並澄清店內有急救，也會賠償其家屬。

位於南加州 羅斯密市山谷大道8500號街區的一家網紅甜品店Yu Cake，王旭下班清理蛋糕展示櫃時，突然被展示櫃的玻璃門夾住，最終搶救無效，當場死亡。因為王旭的死法比較罕見，再加上許多自媒體未經求證，就採用來源不明網友的說法加以報導，以致整個案情撲朔迷離。

據許多媒體報導，警方是8月14日晚接到報案，趕到現場後，發現王旭已經死亡。而根據法醫的屍檢報告，王旭的死亡時間則是在8月13日晚上9時24分。經過向Yu Cake甜品店發言人查證，案件的發生時間，應該是在8月13日晚，警方的調查流程直至8月14日的凌晨4時，以致部分媒體，誤報導案件發生在8月14日的晚上。

法醫報告指出，8月15日開始為王旭驗屍，他是被卡在可伸縮展示櫃內，引發窒息死亡。有資深法醫解讀，當重物壓在身上時，可能導致肺部的延展性受影響，進而呼吸困難並導致死亡。即便不在完全密閉的空間內，人也會因為被重物壓住而引發窒息。例如小孩被倒下的電視機壓住，很多的死因都是窒息，而非受傷。

法醫報告還顯示，從意外發生，到王旭死亡，只有短短的幾分鐘時間。不過法醫目前尚在做酒精等藥物測試，更詳細完整的報告，可能要兩、三個月後才能公佈。

網路上瘋傳，老闆捨不得砸玻璃救人或是現場員工被嚇壞以致來不及急救等，Yu Cake甜品店發言人表示，事發時，店內還有另外兩名員工。死者被夾住時，一名員工打電話報警求救，另一人試圖用錘子砸碎玻璃救人，並非網傳的無人施救。

另一起網傳謠言則指出，傳該甜品店之前也發生類似事故，雖然沒有造成命案，但導致一個女孩因此失去手指。對此，Yu Cake發言人表示，確實發生過事故，但與這次出事的冰櫃沒有關係，是那位女孩在後廚不小心切到了手。雖然保險已理賠，但雙方的訴訟仍在進行。

對於網上另一點謠傳指死者是無證移民 ，在店內打黑工。Yu Cake發言人解釋稱，店裡招聘條件中都寫著必須是合法移民，並且有W2報稅，不使用現金結算工資。

死者王旭是最近才開始在Yu Cake店裡從事全職工作，已上了大約三到四個月的班。王旭學的是設計，是家中的獨子，父母都在美國。事發後，他的父母也第一時間趕到了案發現場。

Yu Cake的發言人表示，目前店裡與王旭的父母保持保持通話，盡最大努力為王旭的家庭提供賠償。最近甜品店的老闆因這起意外事件心力交瘁，網絡上流傳了太多針對店家的不實傳言，讓他們十分困擾。王旭是非常好的員工，對店裡的業務充滿熱情。事故發生前幾天，他還想用自己的設計專業知識，為店裡設計蛋糕圖冊。