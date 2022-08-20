教會槍擊案 被告周文偉不認罪 10月21日再次審理

爾灣台灣基督長老教會活動一切照常。（記者張庭瑜／攝影）

震驚全美的橙縣 （Orange County）教會槍擊案兇嫌周文偉 （David Wenwei Chou）8月19日首次出庭受審時，對多項重罪指認皆不認罪，法官下令加重仇恨罪，並將於10月21日再次審理，期間不得保釋。

周文偉出庭時身著亮綠色重罪囚服、佩戴黑框眼鏡、頭髮看起來花白許多。審案期間，配戴對講耳機與中文翻譯員即時對話。期間，周文偉顯得非常疑惑，多次以中英文表示，不明白法官問題及不知道法官對他下達什麼指令，讓法官不得不再三重複，並多次以極慢語速試圖讓周文偉了解。周文偉一度試著用英文回應，直至翻譯強調讓其用中文表達意思。

除此之外，審訊期間周文偉並未多加發言，全程都由律師瑞恩（Jennifer Ryan）代為向法官傳話。律師也多次與翻譯人員溝通向周文偉表達所傳述意思，庭後則拒絕記者的採訪。現場一名旁聽的橙縣台裔居民，對於記者採訪也拒絕回應。

由於周文偉對所有重罪指控皆不認罪，審理法官埃雷拉（Cynthia Herrera）宣布此案10月21日再審，期間不得保釋。而如果所有罪名成立，周文偉將面臨死刑判決。檢察官在庭上交出近期於周文偉的拉斯維加斯家中所查獲的醫療紀錄，並表示，這些紀錄應該是周文偉在內華達大學（university of nevada）附屬醫院檢查後所留。這些醫療紀錄則被仔細封存於信封中。

歷經慘案的橙縣爾灣 台灣基督長老教會，仍承租位於拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church），牧師李輔仁表示，為了加強教會安保問題，現在月花逾萬元在維安上，除了周六無人在教會活動之外，其他天皆配有武裝警衛巡邏維安。教會活動則一切照常進行沒有影響。

爾灣基督長老教會目前活動為周日禮拜及周間長青課程，而停車場則全面封鎖，僅存側邊由警衛站崗的入口處開放通行。