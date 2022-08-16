南加租金飆 數城年漲3成…格蘭岱平均月租4472元最貴

加州的租金正在飆升。（示意圖，Unsplash.com）

加州 的租金 正在飆升。洛杉磯時報報導，根據Rent網站最新報告，全美租屋最貴的地方，加州三個城市居前五，南加州聖地牙哥排名第九、洛杉磯與舊金山排名第12與13。部分南加州城市，一年來租金更飆漲超過三成。

勞工統計局洛杉磯地區消費者物價指數顯示，今年4月住房成本比前一年同期上漲5.4%，租屋者在住上的支出增加3.7%。

Rent的統計，是根據2021年6月至2022年6月，一房或兩房單元租賃庫存數據，此調查結果引發日益嚴重的住房負擔能力危機。該網站稱，疫情最嚴重時間，人們從主要城市搬遷至他處，租屋市場低迷約一年，然在2021年8月、9月間急遽上升。

聖塔蒙尼卡居民雷納德（Rob Leonard）收到通知，所租的一房公寓租金，自9月起每個月上漲100元，「一年1200元」。他於2013年6月搬到該處，一開始月租1450元，這次調漲100元至每月1764元，是九年來最大漲幅。

租金飆漲並非加州獨有。根據城市消費者CPI，6月份全美有75個城市租金指數上漲0.8%，是自1986年4月以來最大漲幅。

南加州租金最貴城市為格蘭岱（Glendale），平均月租4472元，比2021年增長36.32%。

曾在2017年幫助該市組建第一個租戶工會的前格蘭岱市議員候選人Karen Kwak說，自從加州對租戶的保護措施於6月30日到期以來，工會一直收到租戶來電，「租戶詢問是否有法律幫助他們，我們遺憾的說沒有。」

新興的科技中心聖塔蒙尼卡，平均租金為4357元，比去年同期上漲15%以上。

洛杉磯加大 城市規劃與公共政策教授蒙柯寧（Paavo Monkkonen）說，比起比佛利山昂貴的自住房產，聖塔蒙尼卡有更新、更大的出租單位，那裡的租金自然比比佛利山更高。

儘管疫情允許某些家庭搬到租金更便宜地區，但聖塔蒙尼卡租金控制委員會成員福斯特（Anastasia Foster）說，那裡的居民並非人人有遠距工作能力。

他說，租屋者往往會長期租賃同一單位，這可能促使房東將長期租戶趕走，以便從新租客處得到更大的投資回報。