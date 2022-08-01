我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：波洛西最快2日晚間到台灣 台方未證實

周渝民夫妻遭「保險詐財」 損失逾114萬美元

「殺豬盤」騙局多 清華名號最好用

本報記者／洛杉磯報導
Space X主要業務就著眼於太空運輸與航太製造。（路透）
Space X主要業務就著眼於太空運輸與航太製造。（路透）

近日有網路傳言稱火箭公司Space X的僱員中，來自清華大學的人數最多，該說法甚至引發人才流失相關討論。不過很快有網友發現，造成這一假象的背後原因，竟是因為「殺豬盤」騙局泛濫。

日前網路上有自媒體報導，特斯拉創辦人馬斯克的火箭公司Space X的9780名僱員中，來自清華大學的數量最多，共有1022名清華畢業生。排第二多的是賓州大學華頓商學院共999名，第三名是來自賓州大學其他院系的學生，共365人。這個消息一度在網路上熱議，還引發中國人才流失的討論。

有較真的網友仔細查看消息來源，發現事實讓人啼笑皆非。因為傳言中的數字來源是職場社交平台領英（LinkedIn），查看該網站，確實Space X有大量來自清華的畢業生；但點開這些「僱員」的帳號後，會發現許多帳號看起來非常相似。

這些帳號大多頂著外型陽光、五官端正的年輕男士的頭像，清一色是清華畢業，賓大的華頓商學院或賓大獲得碩士學位，隨後進入Space X擔任高管，目前家住洛杉磯。不僅職業路徑一模一樣，連工作職責的文字描述都是全文複製黏貼。仔細觀察，還會發現職業生涯的時間線對不上，更何況Space X是以工程師為主的企業，招募如此多的金融管理專業人才並不合理。

還有更細心的網友發現，列表裡面有不少帳號用了同一張照片做頭像，但名字又不是同一人。還有人用時間軸查看了Space X的僱員數量，發現這一批帳號幾乎都是在同一時間段註冊，幾乎可以確定這些帳號是假帳號，大概率是用這些頂級名校和名企的光環做網路行騙，俗稱「殺豬盤」。這些殺豬盤大多是加異性聊天，在獲得對方信任後，遊說對方投資購買某些虛擬貨幣或投資項目等，其中能使用海外聊天軟體和虛擬貨幣交易平台的海外華人，常成為重點針對的群體。

一眼識破騙局的網友覺得這是笑談，有網友開玩笑說，看來用清華「殺豬」比北大牌子好用；還有人嘲笑電腦隨機生成的履歷太假，表示怎麼連禮賓部都需要清華加華頓，機器人也太內卷（網路流行語，意指白熱化的內部競爭，互相傾軋）了；甚至有一些男性頭像被隨機安排了女性名字，網友表示實屬政治正確大勝利。

此事在上周引發熱議後，相關「殺豬盤」團隊似乎已撤銷不少帳號。截至25日，Space X在領英上顯示只有200多名清華畢業生，但看起來仍有不少假帳號。

殺豬盤 虛擬貨幣 投資

上一則

華人退休帳戶留兒孫 新法變動大

下一則

病毒變異快 加州重覆感染從2%激增至14%

延伸閱讀

中火箭殘骸劃過夜空「像流星」 NASA批沒分享軌道訊息

中火箭殘骸劃過夜空「像流星」 NASA批沒分享軌道訊息
跨入太空領域 台運安會延攬NASA退休人才

跨入太空領域 台運安會延攬NASA退休人才
中國新型大火箭完成重要試驗 力拚2030年前登陸月球

中國新型大火箭完成重要試驗 力拚2030年前登陸月球
運載能力最大火箭箭一號搭載6衛星首飛

運載能力最大火箭箭一號搭載6衛星首飛
俄羅斯稱摧毀4輛海馬士火箭系統 烏克蘭、美國否認

俄羅斯稱摧毀4輛海馬士火箭系統 烏克蘭、美國否認
大學專業起薪 計算機工程居首

大學專業起薪 計算機工程居首

熱門新聞

滅鼠公司人員表示，樹枝搭上屋頂，就會讓老鼠得以跳上房子。（圖片由沈群提供）

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

2022-07-24 19:17
上海「大城小院」樓盤近2000名業主，付款買房4年多，至今交房遙遙無期。（受訪者提供）

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

2022-07-25 14:08
這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
華人買槍用於家庭防衛，要有基本的訓練且養成良好的習慣 。（本報檔案照片）

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

2022-07-27 02:20
劉女士在7月6日檢測出新冠陽性。（劉女士提供）

華男與新冠妻密切接觸8天 竟沒被傳染 秘訣是？

2022-07-24 13:32
美飛中近期部分熔斷航班。製表：本報記者

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

2022-07-29 02:20

超人氣

更多 >
傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文
好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID
警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面

警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面
紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突

紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突
紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家