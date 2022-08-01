「殺豬盤」騙局多 清華名號最好用

Space X主要業務就著眼於太空運輸與航太製造。（路透）

近日有網路傳言稱火箭公司Space X的僱員中，來自清華大學的人數最多，該說法甚至引發人才流失相關討論。不過很快有網友發現，造成這一假象的背後原因，竟是因為「殺豬盤 」騙局泛濫。

日前網路上有自媒體報導，特斯拉創辦人馬斯克的火箭公司Space X的9780名僱員中，來自清華大學的數量最多，共有1022名清華畢業生。排第二多的是賓州大學華頓商學院共999名，第三名是來自賓州大學其他院系的學生，共365人。這個消息一度在網路上熱議，還引發中國人才流失的討論。

有較真的網友仔細查看消息來源，發現事實讓人啼笑皆非。因為傳言中的數字來源是職場社交平台領英（LinkedIn），查看該網站，確實Space X有大量來自清華的畢業生；但點開這些「僱員」的帳號後，會發現許多帳號看起來非常相似。

這些帳號大多頂著外型陽光、五官端正的年輕男士的頭像，清一色是清華畢業，賓大的華頓商學院或賓大獲得碩士學位，隨後進入Space X擔任高管，目前家住洛杉磯。不僅職業路徑一模一樣，連工作職責的文字描述都是全文複製黏貼。仔細觀察，還會發現職業生涯的時間線對不上，更何況Space X是以工程師為主的企業，招募如此多的金融管理專業人才並不合理。

還有更細心的網友發現，列表裡面有不少帳號用了同一張照片做頭像，但名字又不是同一人。還有人用時間軸查看了Space X的僱員數量，發現這一批帳號幾乎都是在同一時間段註冊，幾乎可以確定這些帳號是假帳號，大概率是用這些頂級名校和名企的光環做網路行騙，俗稱「殺豬盤」。這些殺豬盤大多是加異性聊天，在獲得對方信任後，遊說對方投資 購買某些虛擬貨幣 或投資項目等，其中能使用海外聊天軟體和虛擬貨幣交易平台的海外華人，常成為重點針對的群體。

一眼識破騙局的網友覺得這是笑談，有網友開玩笑說，看來用清華「殺豬」比北大牌子好用；還有人嘲笑電腦隨機生成的履歷太假，表示怎麼連禮賓部都需要清華加華頓，機器人也太內卷（網路流行語，意指白熱化的內部競爭，互相傾軋）了；甚至有一些男性頭像被隨機安排了女性名字，網友表示實屬政治正確大勝利。

此事在上周引發熱議後，相關「殺豬盤」團隊似乎已撤銷不少帳號。截至25日，Space X在領英上顯示只有200多名清華畢業生，但看起來仍有不少假帳號。