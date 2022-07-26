屋頂有老鼠 華人花逾萬元滅鼠…平均1隻要花1000元

滅鼠公司人員表示，樹枝搭上屋頂，就會讓老鼠得以跳上房子。（圖片由沈群提供）

對於許多民眾來說，想要在洛杉磯 住進大房子不難，更難的是房子帶來的一系列瑣事和額外支出。日前南加 一位華裔屋主為消除屋裡的十多隻老鼠，收到逾萬元的報價，但也不得不心甘情願的付錢。

愈大的房子，愈容易出現意想不到的支出。中美企業峰會主席沈群最近就對此有深刻感慨。他拿自己「其實還不夠豪華的自宅」來說，經常有意料之外的「豪華」支出。

沈群指出，最近因為嗅覺靈敏的妻子發覺房子裡有些異味，尋找一番後發現源自一個儲物間，進去仔細檢查竟發現老鼠屎；加之總聽到家裡天花板上有聲響，一家人確定家裡應該有老鼠橫行。愛乾淨的妻子自然難以接受和鼠類同住一室，立刻想辦法除鼠。在嘗試買來老鼠夾子、粘鼠劑等產品後，發現家用殺鼠方法似乎不能完全解決鼠患。

無奈之下，妻子請來專業的殺鼠公司。專業人員上門後一番檢查和計算，向妻子報價表示，殺鼠工作要1萬多元。沈群從妻子處得知後，驚訝於該報價之高，表示屋裡頂多也就十來隻老鼠，算下來殺一隻老鼠要花1000元，「我就是拿那個錢塞到每一隻老鼠嘴裡，也把牠們噎死了！」

沈群決定貨比三家，於是換了一家公司準備親自談價，他認為自己30多年的美國生活經驗，英語也流利，絕不會被當成新移民糊弄。他找到號稱西海岸最大的一家殺鼠公司，免費上門勘查評估，這次沈群跟著評估人員一步步檢查。滅鼠人員先是細細檢查，發現了房屋外表一些老鼠可以鑽進屋的地方，包括破碎的瓦片等，表示堵上這些洞就會需要一天時間。

其次滅鼠人員指出，房屋周圍搭上屋頂的樹枝需要修剪，因為老鼠可以跳三呎遠，能從樹枝跳上房屋。沈群不得不忍痛割愛，要修掉他喜歡的那些簇擁著房屋的綠蔭。隨後滅鼠人員又檢查閣樓，發現大約共有2400平呎的空間已成為老鼠的「大豪宅」，需要清理。閣樓上金屬部分的外包裝材料也已過時，應換成帶消毒殺菌藥水且符合加州 標準的10吋厚墊子。最後滅鼠人員經過一番計算報價在1.2萬多元，並表示當日簽約可以減價1000元。

沈群表示，這次報價他心服口服，滅鼠人員相當專業，他甚至產生了「希望我公司的員工每一個崗位的人都能像這樣專業」的想法。就這樣，「一旦話說到了我心上，儘管還是這棟房子，還是這十來隻老鼠，還是1萬多美金，我就會變得心甘情願地讓他賺錢」。從商多年的他自然一眼能辨認出對方的銷售話術，但也不禁欽佩對方的專業程度給他帶來的信心，心甘情願地簽字畫押。

花了1萬多元，沈群不僅清理了家中的老鼠，他也感慨不管什麼生意，也不管面對什麼客戶，只要征服了客戶的心，對方就會心甘情願地拿出錢來買單。