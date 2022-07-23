我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

記者楊青／羅斯密報導
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

羅斯密21日深夜發生持槍入室搶劫案，三個非裔嫌犯持槍入室將華人四口之家搶劫一空，包括屋主的半自動步槍和三個月大的名貴小狗也被劫走。搶劫案發生時，屋裏還有兩個學齡前男孩，所幸沒有人員傷亡。有鄰居猜測，該社區安靜低調，一向平安無事，可能是受害人家中的名貴小狗引來搶匪入室打劫。

華人社區近年入室搶劫頻發，警察屢屢告誡受害人避免穿金戴銀成爲犯罪目標，兩周前發生在羅蘭岡超市停車場搶劫案，持槍非裔歹徒光天化日之下，搶走華男勞力士金表並打得頭骨破裂。不過警方表示，因寵物入室搶劫鮮有所聞。

羅斯密21日深夜發生持槍入室搶劫案。三名非裔匪持槍入室搶劫，屋主的半自動步槍和三...
羅斯密21日深夜發生持槍入室搶劫案。三名非裔匪持槍入室搶劫，屋主的半自動步槍和三個月大的名貴小狗也被劫走。（記者楊青／攝影）

負責本案調查的天普警察局警探Richard Lewis表示，警方21日晚9時50分左右接到911緊急求救電話，警員火速趕到羅斯密Steele街9000號街區的一棟民房時，搶匪已逃離現場，受害人全家驚魂未定。

據受害男屋主向警方表示，21日晚８時前他從屋裏出來，去停靠在家門前的汽車取東西，看到十多米外馬路對面停靠的一輛汽車上突然跳下三名蒙面男子，還沒有等他反應過來，三人的槍口已經抵住他的身體，並開始上下其手搜身，拿走金額不多的現金後，三人用一件汗衫將他綁起來，然後用槍頂住他逼迫開門入屋。歹徒隨後將受害人的屋子翻個底朝天，除現金、手表和至少一支手機外，歹徒還搶劫了男主人的一支半自動衝鋒槍、一隻三個月大的一只法國鬥牛犬。

受害人家被三名搶匪劫走的半自動步槍。（警方提供）
受害人家被三名搶匪劫走的半自動步槍。（警方提供）

受害人價值數千元的法國鬥牛犬也被三名持槍搶匪劫走。（警方提供）
受害人價值數千元的法國鬥牛犬也被三名持槍搶匪劫走。（警方提供）

男主人表示，三搶匪都戴口罩和手套，但從面部露出的皮膚可以看到均為非裔男性。他還看到三人的手槍上附帶加長彈夾。

受害屋主不願透露個人信息，但案發時，除夫婦兩人外，還有六歲和四歲兩個男孩在場。受害人住家位於羅斯密山谷大道和羅斯密大道附近的安靜街區，1936年建的1100呎房子和9000多呎的院子並不起眼，周邊鄰居都感到不可思議。

警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

羅斯密21日深夜發生持槍入室搶劫案。三名非裔匪持槍入室搶劫，華人四口之家被劫一空...
羅斯密21日深夜發生持槍入室搶劫案。三名非裔匪持槍入室搶劫，華人四口之家被劫一空，包括屋主的半自動步槍和三個月大名貴小狗也被劫走。（記者楊青／攝影）

鄰居陳先生表示，他在這個街區居住了20多年，從來沒有感到不安全，只要天氣好，他幾乎每天晚上7點多都出門散步，很多時候9點半甚至到10點才走路回來，從來都沒事。但21日晚上回時看到大批警車和警察出現在鄰居門前，知道出事了。

這兩年來一直說的治安犯罪終於發生在自家門前。陳先生表示，三個持槍人入室搶劫，讓所有鄰居都膽顫心驚，大家都擔心不知什麽時候自己也會遇上這種倒霉事。「匪徒持槍闖入，我們手無寸鐵，真是一點辦法都沒有」。

一位鄰居表示，警察常常說防盜防賊要有槍有狗，這次受害人有槍有狗，卻束手被搶，全家性命危在旦夕，就連狗狗最後都成了犧牲品，歹徒現在真是猖獗至極。

警察 非裔 汽車

上一則

20年來第9高 兆彩頭奬6.6億 全民試手氣

延伸閱讀

洛縣三匪入室打劫 華人屋主步槍和名犬被搶

洛縣三匪入室打劫 華人屋主步槍和名犬被搶
南加神偷從天花板入屋 來留影去無蹤

南加神偷從天花板入屋 來留影去無蹤
入室捅死華男 嫌犯再次要求精神鑑定獲准

入室捅死華男 嫌犯再次要求精神鑑定獲准
洛市男子剛出銀行就被歹徒持槍搶走1萬 疑早被盯上

洛市男子剛出銀行就被歹徒持槍搶走1萬 疑早被盯上
羊頭灣華社入室盜竊未遂案 警通緝1男

羊頭灣華社入室盜竊未遂案 警通緝1男

法拉盛入室盜竊未遂 警公布嫌犯照片

法拉盛入室盜竊未遂 警公布嫌犯照片

熱門新聞

有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03
非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
酷聖石（Cold Stone Creamery）新推出奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋。（Cold Stone Creamery官網）

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

2022-07-15 16:46
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00
北卡羅萊納州的珠寶商吳秋煌來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，結果百萬元珠寶卻在抵達洛杉磯途中被盜。（記者張宏／攝影）

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

2022-07-16 21:27
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩校每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強