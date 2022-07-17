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億元珠寶送展 途中失竊 參展商：全完了

記者丁曙／巴沙迪那綜合報導
巴沙迪那會展中心（Pasadena Convention Center）舉辦「國際寶石和珠寶展」。（CBS電視）
巴沙迪那會展中心（Pasadena Convention Center）舉辦「國際寶石和珠寶展」。（CBS電視）

價值數百萬美元的珠寶裝在一輛武裝卡車，從北加州的聖馬刁活動中心（San Mateo Event Center），運往南加州的巴沙迪那會展中心（Pasadena Convention Center），參加「國際寶石和珠寶展」（International Gem and Jewelry Show），但是，珠寶在途中全部失竊了！

失竊的珠寶商（右）在巴沙迪那會展中心向CBS電視記者介紹案情。（CBS電視）
失竊的珠寶商（右）在巴沙迪那會展中心向CBS電視記者介紹案情。（CBS電視）

「這些都是高級珠寶，標籤價碼非常高，然後就消失了」。一位不具名的珠寶商15日告訴洛杉磯CBS電視台，他說自己也是武裝卡車搶劫案的受害者之一，損失珠寶中包括一件獨一無二的珍品。

珠寶商說，「上星期天你還擁有這些珠寶商品。今天，你什麼都沒有了！」。受害者的藏品是國際寶石和珠寶展的一部分。

15日（周五）聯邦調查局證實正在與洛杉磯縣警局（LASD）合作處理此案，但珠寶商無法從Brinks那裡得到直接答覆。Brinks是一家武裝卡車運輸公司，負責此次珠寶首飾南運。珠寶商說，他們有時會回覆我們的電話，但沒有任何信息。「我不知道是否正在調查中。我不知道。我現在什麼都做不了。」

上周末在中北加州聖馬刁活動中心舉辦的一次珠寶貿易展上，人們最後一次看到這種高端珠寶。上周日晚上，屬於18家不同珠寶商的商品，被裝載到Brinks公司武裝卡車上，再運往南加州巴沙迪那會展中心。

貿易展經理說，本周一早上大約有兩打儲物櫃從武裝的卡車上被盜，總損失金額高達1.5億美元。

參加此次Pasadena珠寶展包括一位華人展商吳先生，他說有15家展商被偷或被搶，目前他已主動聯繫本報接受採訪。

對於一些珠寶供應商來說，他們已經建立了40年的庫存。「這是他們的一生」國際寶石和珠寶展經理 Brandy Swanson 說，「在這一點上，其中一些人已經完全玩完了。」這位珠寶商說，他沒有陳列室，他的所有業務都是通過一個接一個地參加貿易展覽來完成的，所以這對他來說不僅僅是商品，「我的生活。這就是我的生活方式，這就是我餵養孩子的方式。我有13歲以下的孩子們」，他解釋道。

該輛武裝卡車（armored truck）裡面有三名武裝警衛，包括一名武裝司機、一名武裝槍手和一名武裝砲手。警衛內部通常還有一支AR15步槍備用。FBI表示，會認真調查警衛、他們的電話紀錄、調度員或任何知道該輛卡車相關信息的人們。

洛杉磯CBS電視聯繫 Brinks公司徵求說法，但在下班後無法聯繫到這家裝甲卡車公司的任何人。

巴沙迪那會展中心「國際寶石和珠寶展」失竊的項鍊樣品。（CBS電視）
巴沙迪那會展中心「國際寶石和珠寶展」失竊的項鍊樣品。（CBS電視）
巴沙迪那會展中心「國際寶石和珠寶展」失竊的項鍊樣品。（CBS電視）
巴沙迪那會展中心「國際寶石和珠寶展」失竊的項鍊樣品。（CBS電視）
巴沙迪那會展中心「國際寶石和珠寶展」失竊的珠寶樣品。（CBS電視）
巴沙迪那會展中心「國際寶石和珠寶展」失竊的珠寶樣品。（CBS電視）

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