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加州仇恨犯罪 反亞裔增最多 邦塔:疫情醞釀「仇恨的流行」

編譯組╱綜合報導
加州總檢察長邦塔28日公布有關仇恨犯罪年度報告稱，加州仇恨犯罪數量激增至911事件以來最高水平。（美聯社）
加州總檢察長邦塔28日公布有關仇恨犯罪年度報告稱，加州仇恨犯罪數量激增至911事件以來最高水平。（美聯社）

加州2021年仇恨犯罪數量創下歷史新高，連續第三年上升至1763起，增加幅度是至911事件後激增以來，從未見過的水平。其中，反亞裔犯罪數量上升幅度最大，呈現三位數百分比，177%增長率，居各族裔之最。而洛縣是仇恨犯罪數量最多的縣。

洛杉磯時報報導，根據加州司法廳（California Department of Justice）28日發布仇恨犯罪年度報告指出，2020至2021年仇恨犯罪較前一年同期增長33%。針對亞裔的仇恨犯罪數量，從89起上升至247起。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在記者會上表示，加州仇恨犯罪已上升至911事件高峰以來，從未見過的水平。2001年911事件發生後，仇恨犯罪數量躍升至2261起。他說，新冠肺炎疫情，醞釀「仇恨的流行」。

其中，反亞裔犯罪已成為加州涉及種族的仇恨犯罪大部分。兩年前約8%種族仇恨犯罪涉及亞裔，至2021年，這個數字上升至21%。

而反非裔仇恨犯罪率上升13%，達513起。針對西裔仇恨犯罪2021年也增加30%，反猶太裔犯罪增加32%。

基於性取向的仇恨犯罪去年也增加至48%，從2020年的205起上升至2021年的303起。大多數犯罪包括針對男性的反同性戀仇恨犯罪等。

與此同時，反跨性別的仇恨犯罪數量則下降約30%，從54件降至38件。

洛縣2021年仇恨犯罪數量為630起，在全美大城市中數量最多。

聖伯納汀諾州大仇恨和極端主義研究中心負責人萊文（Brian Levin）說，近年來，偏執變得更加普遍，「從運動到遊戲，無處不在。」

萊文說，在警察殺害非裔佛洛伊德（George Floyd），以及隨後於全美各地發生的抗議活動後，仇恨犯罪於2020年6月後急劇上升。從歷史上看，仇恨犯罪往往會在飆升後下降，但此情況在2020年並未出現，相反的出現「黏性與延長」。

這項報告，是使用當地執法機關報告數據所編製。然而，一些社區可能不願向執法機構報案，萊文說，這些數字有可能被低估。

2020年初，反亞裔仇恨犯罪報導開始增加，因新冠肺炎疫情始於中國，加上時任總統川普（Trump）言論導致此情況。

之後在奧克蘭（Oakland）和舊金山紛紛出現針對亞裔的襲擊，2021年3月也亞特蘭大（Atlanta）水療中心發生六名亞裔婦女致命槍案事件。

加州亞美人事務委員會（California Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs）成員維拉維琴西奧（Cirian Villavicencio）說，「從日本拘留到1982年秦文森（Vincent Chin，譯音）謀殺，我們社區歷史上一直遭邊緣化，並永久定義為外國人。」

其他倡議者稱，愈來愈多美國人贊同種族主義意識形態，如「偉大替代理論」（great replacement theory）等，該理論聲稱陰謀削弱白人權利。這種意識形態，也助長上個月在紐約州水牛城（Buffalo）一家超市發生帶有種族主義意圖的大規模槍案。

「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）發起人之一舊金山州大華裔教授張華耀（Russell Jeung）說，「美國愈來愈兩極分化，助長種族主義增加，也助長反亞裔種族主義。」

仇恨犯罪 亞裔 加州

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