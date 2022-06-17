利率上漲 5月房價並未大跌 現金買家可再等等

利率上漲，對房市帶來衝擊。（記者李雪／攝影）

聯準會（Fed）15日決定一次升息3碼，是30年來首見，將聯邦基金利率調升至1.50-1.75%區間。雖然16日的房屋貸款利率還在5.8%至5.9%，但可以預見將繼續上漲。而半年前的房貸利率還只在2%多，這對房市的影響不言自明。不過16日出爐的南加 5月地產數據顯示，房價 並未出現大跌，專業人士也認為一些減價出售的房屋大多因為掛牌價期待太高。不過預計未來會有對現金買家更有利的時機出現。

資深地產經紀袁立功表示，早先傳言7月利息又要加最少兩碼，結果15日就升息三碼。但他認為房價大跌並不會出現，雖然近期有一些掛牌的房屋減價，但大多是原本上市時賣家錯估形勢因而定價太高，而屋況與價格之性價比不受到買家青睞、或學區、交通位置、房屋格局、風水不太好等原因，才有可能需要降價賣出。

他統計了幾個華人城市最近的成交數字，發現其實華人城市只有6%至30%的房子是比掛牌價低的價格出售的，大部分還是漲價。降價棟數較多一點的是奇諾岡（Chino Hills），過去30天總共39幢完成交易，其中11幢是降價賣出，約佔28%。表現較好的是羅蘭岡，過去30天完成交易總共16幢，只有一幢是降價賣出。

他表示市場上待售房源增加，個人看法可能在暑假後至年底前逐步由賣家市場進入買賣雙方勢均力敵較勁狀況，然後才會再慢慢進入買家較為強勢市場。尤其若是屋況不錯，加上位置、學區都很好，依然會有買家加價搶購，只是加價搶購的買家大約比以前少了30%到50%，加價金額也會稍微下降一些。

根據加州 地產經紀協會（CAR）16日公布的5月交易數據，也的確印證該說法。相比4月，南加各縣的獨立屋售價幾乎都有微小下降，但大多不超過1%，除了范杜拉縣下降4.2%，橙縣下降2.3%，河濱縣反而逆勢上漲3.2%。以為房市放緩就可以撿到便宜房價的民眾，或許也不能高興太早，因為事實上房價仍處於高位，尤其相比於去年同期，南加六縣都是兩位數的百分比上漲。

不過南加六縣房屋銷售量都減少，尤其相比去年同期。整個加州的數據也是同樣趨勢，銷售水平創下2020年6月以來最低水平。加州地產經紀協會16日表示，這是五個月來最大的同比降幅。協會主席Otto Catrina表示，「我們開始看到房市更加平衡的跡象，高於標價的房屋銷售量減少，而房屋在市場上的停留時間比前幾個月要長一些。這告訴我們，供應略增，競價戰越來越少，那些經歷過「買家疲勞」的人現在可能有機會之窗」。

全美房地產商業學院（REBI）講師吳程遠也認為，華人區的房屋如今或存在一些議價空間，以往很多競價，現在減少了一些，在篩掉較弱的出價後，最終成交價格可能比預期的低一點。不過如果是投資性買家，且手上有現金不需要貸款的買家，可以再等一等，可以預料再次升高的利息會讓一些貸款買家望而卻步，那就是現金買家最好的入場時機。