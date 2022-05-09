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乾旱野火、再生能源跟不上 加州今夏恐缺電

編譯組／綜合報導
加州今夏除面臨乾旱、野火、高溫外，還恐面臨缺電危機。（本報記者／攝影 ）
加州今夏除面臨乾旱、野火、高溫外，還恐面臨缺電危機。（本報記者／攝影 ）

加州居民今夏生活恐大不易。不僅得面對乾旱、限制用水、酷熱和野火帶來的威脅外，加州轉向清潔能源的目標、阻礙太陽能供應鏈和監管等問題，今夏恐面臨缺電危機。官員稱，若電力使用量達到頂峰時，加州能源恐短少相當於130萬戶家庭供電所需電量，最極端情況下，相當於375萬家庭所需用電量將不足。

美聯社報導，氣候變遷使加州在今年1月至3月出現歷來最嚴重的乾旱。去年夏天，加州首次關閉歐羅維爾水壩（Oroville Dam）水力發電，乾旱導致水位太低，無法發電。官員稱，目前該水壩再次啟動發電，但先前的關閉，已使加州損失600兆瓦電力。

管理加州電網的加州獨立系統系統營運商（California Independent System Operator）表示，大型水電廠在2020年產生加州近14%電力，再生能源（主要為太陽能）占34.5%，核電占10%。

根據加州建構的供電模型指出，加州電力需求最高時（通常是日落時分的傍晚）將比原本所需電力少1700兆瓦（megawatt）。

加州今夏恐缺少電力。圖為加州獨立系統系統營運商的電力調度中心。（美聯社）
加州今夏恐缺少電力。圖為加州獨立系統系統營運商的電力調度中心。（美聯社）

根據加州能源委員會（energy commission）數據，一兆瓦約可替加州750至1000戶家庭供電。在最極端情況下，恐短缺5000兆瓦電力，足以影響375萬家庭用電。

此外，加州正將其電網，從排碳能源轉為無碳能源，如太陽能和風力發電。如果魔鬼谷核電廠（Diablo Canyon Power Plant）退役，至2025年，加州將失去6000兆瓦電力。

與此同時，新冠肺炎疫情引發的供應鏈問題，正減少支持更多太陽能發電系統所需設備的供應。州府官員還指出，美國商務部對從東南亞進口的太陽能電池板進行的調查，可能成為加州轉向清潔能源的阻力。

為解決今夏可能的缺電，官員稱，他們可從其他州購買電力，居民在高峰期間減少用電，如白天替房屋降溫，太陽下山時關閉空調等。但極端情況下，仍可能出現電力短缺。

2020年8月在極端高溫下，加州獨立系統系統營運商命令公共事業公司暫時切斷數十萬客戶電力。

系統營運商資深副總裁羅斯萊德（Mark Rothleder）表示，若整個西部同時出現熱浪，加州今年更可能發生大停電，這將阻礙加州從他州購買多餘電力的能力。「野火也可能阻礙加州保持供電的能力」。

加州訂定至2045年，100%電力都需來自非碳能源的目標，2030年達60%。目前加州在某些時候，尤其是白天超過該目標，而可再生能源電力，只能在每日或一年中某些時間供電，無法作為基載電力。

系統營運商稱，近期在周六下午3時左右，創下非碳能源獲取超過99%的紀錄，儘管只持續幾分鐘。

太平洋瓦電指出，自2020年停電以來，公司增加更多電池儲存，並正制定計畫減少高峰用電量。南加州愛迪生電力公司則稱，目前正努力採購更多電力。

加州今夏除面臨乾旱、野火、高溫外，還恐面臨缺電危機。（美聯社）
加州今夏除面臨乾旱、野火、高溫外，還恐面臨缺電危機。（美聯社）

加州 供應鏈 東南亞

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