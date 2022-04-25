「往死裡拚」 成佳翰視障華生 錄取柏克萊加大

華生成佳翰。（記者啟鉻／攝影）

南加州自幼年就患有視覺神經障礙疾病的華裔學生成佳翰（Peter Cheng），日前收到柏克萊加州大學 （UC Berkeley）的錄取通知。錄取官說，成佳翰是在約12萬多名申請者中獲得錄取，因為非常看重他為追求理想，在學業及社區服務、個人特質的優秀表現。成佳翰談及錄取，歸諸於「往死裡拚」的努力精神。

疫情 中為同學心理諮詢

18歲的成佳翰將於8月赴柏克萊加大 心理系深造，該校心理系在全美大學名列前茅。他希望完成學業後，繼續攻讀碩士、博士學位。並且能夠加入美軍，為官兵士做心理諮詢輔導。他為了能夠進入嚮往已久的心理學專業深造，2021年暑期網上選修史丹福大學心理學大學課程，獲得全A成績。

成佳翰就讀河濱縣東谷市Eleanor Roosevelt高中，曾擔任該校中文俱樂部主席。2019年創辦華美義工協會的平台，他擔任主席，成立九個興趣俱樂部，吸納學生加入，組織學生義工向在家上網課學生寄送愛心信封，撫慰學生的焦慮情緒，活化學生疫情中的生活。同時還在網上提供一對一心理諮詢輔導。他憑藉學習到的心理學知識，為同學提供心理諮詢，尤其是疫情開始後，部分學生處在青春期，遭遇疫情不適應網上授課，心情鬱悶，有的甚至與家人發生激烈衝突。目前該協會有學生成員近500人，主要是五年級至12年級學生，絕大多數是華裔學生。

視力僅0.1成績名列前茅

成佳翰先天患有視覺神經障礙，九歲隨父母自中國移民美國，居住東谷市。他的眼睛因視覺神經障礙以及其它問題，動過多次手術，視力僅有0.1 ，屬於高度近視。也就是正常人在50米距離就能看清的目標，他需要走近到五米處才能看清。

由於成佳翰屬於視覺神經功能障礙疾病，即使戴上視力矯正眼鏡，也無法恢復到正常人視力。為了讓他獲得較好的學習條件，當地學區特別安排個人教育輔導系統，比如提供字體較大的教材、更清楚看清黑板字的輔助工具等。雖然在學習中遇到很多困難，但他有著樂觀性格和堅強毅力，學習成績始終名列前茅。

但也因為先天視障疾病，需要幾乎附在案上才能看清書本上字體和書寫，加上從事義工，導致背部疼痛，每周需要在母親的陪伴下做復健治療，而他睡眠每天就僅僅三至四個小時。

他還多次參加各級學術大賽頻頻獲獎，2019年科洛納-諾可學區科學博覽會獲得第一名，河濱縣科學與工程博覽會第一名，2019年南加州中華科工會第二名，還獲得雷德蘭大學舉辦的科技比賽獲得傑出獎，至今獲得各個學術獎項有十餘個。學術成績突出。

關心視力障礙者

由於視力不佳，成佳翰很關心與他患有視力障礙的人，他與同學在2018年下半年利用業餘時間，編製一個協助弱視力人士的軟體，利用手機顯示屏將遠處物體顯示在眼前，視力障礙者可以帶上這個裝置，完全如正常人一樣。他將這項發明稱為Seeing Reality，獲得河濱縣科學與工程博覽會第一名。

在將升入高中二年級時，成佳翰榮獲美國未來商業領袖（FBLA）視頻類比賽同年齡組冠軍。在新學期開始前不久，成佳翰擔任學校美國未來商業領袖社團主席。在新學期成佳翰還選修多個AP課程，包括心理學、中文、歷史及微積分等。

成佳翰還熱心社區公益，在東谷市華協舉辦的活動上，也能經常看到他的身影，他擔任華協義工隊負責人，參與組織義工為華人參選市議員造勢拉票及服務活動，他還將活動用相機拍攝下來留作資料。他還是當地童子軍成員，因為表現突出也多次獲得獎勵。

有遺憾但要更努力

談及進入柏克萊加大深造，成佳翰坦言原來很希望進入史丹福大學心理學專業學習，但未能如願。但能進入柏克萊加大也很幸運，要求自己加倍努力。

對於兒子能夠如常人一樣進入名校讀書，實現理想，成佳翰的母親李旎感到欣慰，表示多年來的陪伴辛勞沒有付之東流。但她也有很後悔的一件事。她說，兒子成佳翰的視障疾病，或許與她在孕期一次進入化工廠操作有關，可能吸入化工廠有毒氣體導致。這是她心裡永遠的痛！