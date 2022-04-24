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上海封城 南加華人惦念家鄉 高檔區親人：沒事

記者啟鉻／洛杉磯報導
上海中高檔社區。（受訪者提供）
上海中高檔社區。（受訪者提供）

中國上海仍處在艱苦抗疫階段，南加州有上海親屬的華人，非常惦念家鄉的親人安危。自3月末至4月初上海封城防疫以來，當地居民遭遇各異。南加一位女企業家有三位姊姊都在上海，她表示，姊姊們居住在中高檔社區衣食無憂，而生活出現較多困擾的社區多在上海偏郊。

這位女企業家表示，經歷了這場封城抗疫部分友人感受深刻，表示待疫情解封後移民美國。

她說上海封城後，網上負面消息比較多，但居住在中高檔社區的居民則衣食無憂。比如她的三位姊姊幾乎未有困擾。工作人員準時送菜。她說姊姊們分別住在上海的普陀區、長寧區及靜安區，均已退休在家。平時老人家喜歡積攢一些食材、食物，冰箱裡總是滿滿的，囤貨很多。起初上海封城時，她致電給姊姊們，都說沒有問題，家裡吃的東西很多，不給國家添亂。這樣封城開始前兩周都可以安然度過，一點困擾都沒有。

中高檔社區提供居民物資充足。（受訪者提供）
中高檔社區提供居民物資充足。（受訪者提供）

接下來的日子，她也留意到了上海社區居民食物食材不夠的情況，也有防疫人員給居民送各種物品。她說，為了避免姊姊們出現同樣問題，她就開始網絡購物，通過上海的友人給姊姊們送食物食材，因為姊姊們不熟悉網絡購物。她除了幫姊姊們網上購物，還幫助上海多年交往的年長友人網上購物，選購食材以海鮮為主。為了及時送到，有時候是在當地時間下半夜2時送達，令親友們非常感動。她說，傳說當地網絡購物價錢很高，可能是誤傳。

她說，姊姊們封城後的生活都很正常。社區工作人員送到的食品食材質量也很好，有魚肉蔬菜水果等，沒有出現質量低劣、變質亂丟棄。她認為，封城後真正受苦抱怨較多的居民，來自當地弱勢群體，比如進城打工族、偏遠社區居民，都存在社區服務不足問題。據她所知，所有居住中高檔社區的親友們，都沒有遇到網絡中所說的各種困擾。

中高檔社區提供居民物資充足。（受訪者提供）
中高檔社區提供居民物資充足。（受訪者提供）

她說，友人相互在微信中發送各自居家避疫經歷，有的說自己有幾條魚在冰箱放了很長時間了，正好封城居家避疫，就拿出來烹調，味道還不錯。她有一位非常要好的朋友，原來在航空公司工作，平時很少有與家人在一起團聚。就說，封城讓他有了機會與妻子、孩子在一起的機會，非常享受封城避疫時光，而且廚藝和歌唱都有進步。這位友人的崇拜偶像是張國榮，也很喜歡張國榮唱的歌曲，所以在家避疫，一直學唱張國榮的歌。她說，與上海友人交流時，很多人說雖然希望盡快解封，但疫情不容易消除，所以必須要以正能量面對。

她說，部分上海友人原先已經在洛杉磯買了房子，但考慮到上海發展這麼好，就沒有入美國籍，而是拿了美國綠卡，返回上海居住。但是這次疫情也改變了他們的想法，說只要解封後，還是要返回美國，一定要考公民入籍。

上海中高檔社區居民食物充足。（受訪者提供）
上海中高檔社區居民食物充足。（受訪者提供）

還有友人子女在美國讀書，也在南加買了房子，原先覺得上海很好，就沒有想在美國長期居住。但這次表示，疫情解封後，就決定申請辦理移民美國，先拿綠卡再入籍，多等幾年也願意。友人說，上海在中國是一個非常令人羨慕的城市，這次疫情表現令人失望，所以堅定了移民美國的想法。友人認為，在中國沒有言論自由，對政府做法不滿意也不敢講。這位友人先前一直說美國不如中國上海，這次通過疫情改變了想法，決心移民了，不打算長期住上海了。

她說通過疫情封控，確實對上海很失望。原先覺得上海是中國最了不起的城市，沒有什麼不能克服的，無論哪一方們，即使美國的各大城市也無法與上海相比，比如上海生活便利，各種商品又便宜又好，感覺美國很落後，也有落葉歸根返回上海養老的想法，但這次疫情耳聞目睹，令她對上海感到恐懼了。比如避疫封城給居民家門上貼上封條，連門口都不讓跨出去一步，若在美國這樣做是無法想像的，現在才感覺在美國生活很幸運的。

還有一件事，令她感到很悲傷。她有一位上海老友，因多年患病需要經常做透析，封城前住進一家上海醫院，老友的女婿是這家醫院的主治醫生，可以提供一些「特殊照顧」。可封城後，疫情加重，這家醫院又被改成方艙醫院，老友被迫要轉往其它醫院。可老友轉院後，沒有醫生提供特殊照顧，醫生都去照顧新冠感染者了。老友病情更加嚴重，進了手術室搶救兩小時後，宣告不治死亡。她說，若沒有疫情封控，她的老友不會有如此遭遇。

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