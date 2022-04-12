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記錄仇華牌匾 巴市還原歷史 添百名白人暴徒騷亂記載

記者李雪╱巴沙迪那市報導
現有的牌匾上並沒有詳細紀錄當時那場大火的嚴重性，現在市府要重新還原歷史。（取自巴市市府文件）
現有的牌匾上並沒有詳細紀錄當時那場大火的嚴重性，現在市府要重新還原歷史。（取自巴市市府文件）

1871年在洛杉磯市中心的「華埠大屠殺」發生後，南加州仇華反華的風氣並未消退。距離洛市中心不遠的巴沙迪那市（Pasadena），1885又發生白人暴徒縱火、破壞華人洗衣店的不幸事件，約100位華人居民被趕出巴沙迪那市。如今這歷史被重新還原，並正式立牌記載，希望種族歧視的悲劇不再重演。

洛杉磯縣亞裔居民比例近18%的巴沙迪那市（Pasadena）市府人際關係委員會(Human Relations Commission)，近日一致批准修改位於Mills Place上一處紀念牌匾上的文字。原來歷史上巴市曾有華埠，137年前遭一群白人男子暴力破壞和洗劫，市議會並立法通過，將華人趕出該市。新版紀念牌匾文字，將更詳細地敘述當時這段仇華歷史。

目前這塊牌匾位於巴市30Mills Place的冷飲店側面外牆。根據委員會批准的修訂版，新的牌匾將寫上「紀念袁記（Yuen Kee）洗衣店和巴沙迪那早期華人定居者，他們幫助修建鐵路，在柑橘和葡萄農場勞作，並建立了成功的企業。1885年11月6日，一群暴徒向洗衣店投擲石塊，打碎了煤油燈並燒毀了建築物。第二天，該市禁止所有中國移民居住在城市中心地區。」

根據委員Sandy Greenstein的說法，這段描述是巴沙迪那遺產委員會（Pasadena Heritage）推薦。大家對於這段措辭都非常滿意。在對新版內容進行投票的同時，委員會還諮詢亞裔組織，包括南加州華人歷史學會和華美博物館，以了解他們是否同意委員會批准的語言。

今年稍早，兩名巴沙迪那居民向市議員Felicia Williams反映，這處牌匾上的內容並未準確反映與1885年發生的火災有關的事件的嚴重性，因此市府對牌匾上的信息進行審查。根據歷史紀錄，經過數周的緊張局勢和暴力威脅，共有100名白人男子參加騷亂。然而在先有的牌匾上卻沒有提到這一點。

現有牌匾只是簡單提及「Mills Place最初於1885年命名為Ward Alley。一場大火燒毀了一家來自中國的定居者擁有的洗衣店。」

根據2015年巴沙迪那周刊的一篇文章，當時那場火災是由一群白人暴徒引起，報導稱，「將巴沙迪那的華埠變成地獄，並將其從地圖中抹去，以及多年來，從歷史書籍中也一併抹去。」

文章還寫道，「在24小時內，憤怒的種族主義者將巴沙迪那的60到100名中國公民趕出這座城市，這場磨難從一根掉落的雪茄開始，最後以大規模私刑威脅告終。」而暴力肇事者的姓名從未被公布，該事件導致該市消防局的成立和數十年的種族隔離。

據歷史記載，1883年，在袁記洗衣店主搬到Mills Place，租了下這處544平呎建築後不久，其他中國小商業主也開始在Mills Place開展業務。到了1884年，當時該市唯一的報紙「巴沙迪那與山谷聯盟」開始發表種族主義文章，稱華人是「一個令人反感的階層」，其移民「應該受到限制」。同年晚些時候，該報還聲稱將華人驅逐出巴沙迪那有「充分理由」，並稱可以合法進行。沒過多久，就有近100名男子簽署請願書，承諾不向華人出租房產。

事發當天，一群白人聚集在洗衣房附近扔石頭，打翻一盞煤油燈並引起火災，在華人居民逃命後，這些人帶著十足的暴民心態開始搶劫洗衣店。火災後第二天，有華裔企業主回來時發現，街對面電線桿上「絞死」了一個華人肖像。同時該市政府官員起草一項禁止華人進入該市部分地區的法令，華人被警告在24小時內離開該市，否則他們會「召集人群，用武力把華人趕出去。」

目前這塊牌匾位於巴市30 Mills Place的冷飲店側面外牆。（取自谷歌街景...
目前這塊牌匾位於巴市30 Mills Place的冷飲店側面外牆。（取自谷歌街景）
1886年的老照片中顯示，一家巴市橘子包裝廠中寫著「禁止雇用華人」。（取自巴沙迪...
1886年的老照片中顯示，一家巴市橘子包裝廠中寫著「禁止雇用華人」。（取自巴沙迪那博物館）

華人 華埠 加州

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