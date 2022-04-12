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父親離世…洛市議員梁家訓 解開華裔血統心結

記者李雪／洛杉磯報導
年幼的梁家訓和父親梁西石。（趙榮提供）
年幼的梁家訓和父親梁西石。（趙榮提供）

正在競選洛杉磯市長的洛市華裔議員梁家訓 (Kevin de Leon，前譯德利昂)，在大學時期曾對同學稱，自己「沒有父親」，但近年來卻有大轉變，對自己的一半華裔血統愈來愈大方和公開。是什麼原因促使他解開心結，產生戲劇性的轉變？

梁家訓的華裔表弟趙榮接受本報專訪時透露，表兄確實對自己的華裔身分和家族親情愈來愈認同，並講述了梁家過往，以及他如何從年輕時，不理解華人的「含蓄父愛」，直到父親臨走前後，才慢慢體會父親的心路歷程。

梁家訓去年對華文媒體談及自己的華裔血統，澄清自己以往不願提及華裔父親，純粹因為家庭失和，但去年父親去世，他得以重新釋放了與華裔家人以及自己的心結，並說自己現在興奮的想要多了解自己更多根源。

趙榮表示，其實自己童年11、12歲還在廣州時，母親就曾給他看過表兄的照片說，「這是舅舅的兒子，而他的媽媽是『大呂宋人』」。他解釋，「大呂宋」是老華僑對中南美洲的叫法。因此趙榮的記憶中，一直知道有這個親人，只是從未見過面。

梁家訓（左）和趙榮（右）早先在一次家庭聚會。（趙榮提供）
梁家訓（左）和趙榮（右）早先在一次家庭聚會。（趙榮提供）

趙榮指出，梁家幾代人在多個國家開枝散葉。梁家訓的父親，也就是趙榮的舅舅梁西石，生前在聖地牙哥的英端工商會還常參與社團活動，和老僑關係緊密。梁西石是瓜地馬拉華人，按照廣東人姓梁的姓氏拼法，到當地就改成西語的Leon。1970年代梁西石還曾回中國兩、三次試圖尋親，但當時因為趙榮和父母一家搬離原來的老家，未能找到。80年代更開放後，通過各種途徑兩家人才又聯繫上。

成年後的趙榮，1993年來美國時，聯繫了住在聖地牙哥的舅舅。2000年後趙榮的母親也來美居住，兩家人有了更多來往。他的母親和舅舅雖然多年未見，但因為兄妹從小一起長大感情很好，一見面就很親切。

那時趙榮就從舅舅口中聽說，梁家訓總是在沙加緬度，工作很忙，偶爾回來，也是吃個飯、短暫停留就走了。其實2019年至2020年年初，梁西石一直想回中國老家落葉歸根，但因年紀太大不便乘坐長途飛機。直到2020年，舅舅去世前兩個月，梁家訓回家看望父親，趙榮才得以和這位表兄見面。

趙榮表示，在那段時間梁家訓每周會過去兩、三天陪伴父親。雖然梁家訓不太會中文，「但是還是做得很好」。他表示，在這兩個月中梁家訓表現出來，中國人對親情的依戀和文化。

因為梁家訓的母親，在其高中時期就和他父親分開，因此成年後他不常回去，但其實他小時候一直是在聖地牙哥長大。據趙榮回憶，梁家訓在父親葬禮上，曾講了十多分鐘他對父親的追憶。講到小時候因為爸爸開一間餐館，下課後丟下書包就要去餐館做事。童年的他曾不解，為何別的孩子可以玩，他卻要幫忙工作，還要應付難纏的客人。大概在長大後才慢慢理解這種含蓄的父愛。最後他用家鄉話說，「爸爸我好想你」。

梁家訓幾年前曾對英文媒體透露，他在大學時期曾對同學稱自己「沒有父親」，還說父親可能根本不知道自己是州參議員。趙榮表示，這些「舅舅其實都知道，只是不表達」，或許老一代的人對孩子愛的表達，孩子小還感受不明白。後來父母又分開，年輕孩子不能理解很正常。

他對表兄曾經的想法也表示理解，尤其因為近兩年，梁家訓愈來愈多表現出對親情和血統發自內心的認可，或許回憶了很多家族過往，也常和家族其他成員交流，參加家庭聚會。「他很喜歡吃中國零食和中餐」，趙榮表示，也很會中式的餐桌禮儀。

梁家訓的父親梁西石（左）和趙榮（右）合影。（趙榮提供）
梁家訓的父親梁西石（左）和趙榮（右）合影。（趙榮提供）
年幼的梁家訓。（趙榮提供）
年幼的梁家訓。（趙榮提供）

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