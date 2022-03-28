灣區渣男事件發酵 避免簽下「賣身契」找稅法專業律師

灣區渣男事件讓許多民眾紛紛修改生前信託和遺囑。（upslash圖）

早先的「灣區 渣男事件」發生後，不少華裔民眾開始對身後財產失去安全感，大量華人 區人壽保險 經紀嗅到商機。近來甚至有廣告說，與其讓渣男做信託委託人，不如花錢請該公司來作為信託委託人，幫忙看著當事人身後的安排。律師表示，這或許是最可怕的斂財手段之一。

「這可能是我聽說過最可怕的斂財手段之一」，律師王振邦表示，「那些投資移民的人被套路賠了錢，現在連身後的錢，也被有心人士利用恐懼心理簽下賣身契」。

早先轟動全球各國華人圈的灣區渣男事件，因事件男主疑似在亡妻生前精確算計，在妻子死後不到兩個月就再婚，並在不久後將亡妻財產據為己有。最可惡的是將亡妻父母趕出家門，自己出面解釋時還誇耀自己給岳父岳母買過有機牛奶、雞蛋，無德程度令許多吃瓜群眾都驚掉下巴。

許多民眾開始反思自己的生前信託和遺囑規劃，計畫將受益人加上父母和孩子甚至其他人的名字，而不是只有配偶，一時之間給信託公司帶來不少生意。但律師王振邦王振邦表示，無論選擇任何人擔任信託委託人，人可能會因為時間空間變心，任何人都可能成為未來的「潛在渣人」。真正要制止的渣男這種情況，需要讓信託有法律執行力，也就是「信託保護人」（Trust Protector）。

他解釋，生前信託單單只仰賴委託人來執行信託內容，其實是非常危險也不完整的安排，尤其如果夫妻在生前已經貌合神離。一般家庭夫妻間互相委託身後事宜最大的可能性，是因為家裡有年幼孩子。但若擔憂法定配偶超級渣，又有不好說的原因不方便離婚，可在現有的家庭主信託之下成立數個子信託，並將屬於自己的財產部分成立凍結信託，保留財產給自己心愛的人如孩子、父母。

子信託的另外一個好處，除了可以保護自己財產，也可在自己死後如果配偶再娶改嫁，屬於自己的財產不需要跟新家庭分享。若信託內再加上「信託保護人」法律工具，即便未來有任何失算情況，「信託保護人」也有法律依據來解僱「渣」的信託委任人（Trustee)。

如在灣區渣男的恐懼負面影響下，被有心人士利用，讓當事人以為付錢給外面做大廣告的人，擔任委託人即可避免渣男情況，「這是鴕鳥心態」。他表示，如果信託文件再來句「我指派xxx全權處理身後事宜」，他認為基本上有點類似從一個坑跳入另外一個坑。

「其實法律工具都在我們的面前」，他表示，當事人只要花點心思和時間找個真正稅法專業的律師，完整溝通諮詢身後的安排，其實很多家庭遺憾是可以避免。在美國，任何想擔任「信託保護人」的都是屬於「Trust Administrator」的角色。

可擔任「信託保護人」的單位，有非常嚴格的法律機制要求與責任保險規定，且每年還需要申報，所以一般來說，這樣的角色由大型銀行或是大型律師事務所擔任。一般美國家庭是選擇由家人來擔任信託委任人，而且至少有三位左右的信託委任人做候補，但是會有「信託保護人」這樣的獨立機構機制，管理信託委任人維持家庭和諧。