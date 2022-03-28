我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

灣區渣男事件發酵 避免簽下「賣身契」找稅法專業律師

記者李雪／洛杉磯報導
灣區渣男事件讓許多民眾紛紛修改生前信託和遺囑。（upslash圖）
灣區渣男事件讓許多民眾紛紛修改生前信託和遺囑。（upslash圖）

早先的「灣區渣男事件」發生後，不少華裔民眾開始對身後財產失去安全感，大量華人區人壽保險經紀嗅到商機。近來甚至有廣告說，與其讓渣男做信託委託人，不如花錢請該公司來作為信託委託人，幫忙看著當事人身後的安排。律師表示，這或許是最可怕的斂財手段之一。

「這可能是我聽說過最可怕的斂財手段之一」，律師王振邦表示，「那些投資移民的人被套路賠了錢，現在連身後的錢，也被有心人士利用恐懼心理簽下賣身契」。

早先轟動全球各國華人圈的灣區渣男事件，因事件男主疑似在亡妻生前精確算計，在妻子死後不到兩個月就再婚，並在不久後將亡妻財產據為己有。最可惡的是將亡妻父母趕出家門，自己出面解釋時還誇耀自己給岳父岳母買過有機牛奶、雞蛋，無德程度令許多吃瓜群眾都驚掉下巴。

許多民眾開始反思自己的生前信託和遺囑規劃，計畫將受益人加上父母和孩子甚至其他人的名字，而不是只有配偶，一時之間給信託公司帶來不少生意。但律師王振邦王振邦表示，無論選擇任何人擔任信託委託人，人可能會因為時間空間變心，任何人都可能成為未來的「潛在渣人」。真正要制止的渣男這種情況，需要讓信託有法律執行力，也就是「信託保護人」（Trust Protector）。

他解釋，生前信託單單只仰賴委託人來執行信託內容，其實是非常危險也不完整的安排，尤其如果夫妻在生前已經貌合神離。一般家庭夫妻間互相委託身後事宜最大的可能性，是因為家裡有年幼孩子。但若擔憂法定配偶超級渣，又有不好說的原因不方便離婚，可在現有的家庭主信託之下成立數個子信託，並將屬於自己的財產部分成立凍結信託，保留財產給自己心愛的人如孩子、父母。

子信託的另外一個好處，除了可以保護自己財產，也可在自己死後如果配偶再娶改嫁，屬於自己的財產不需要跟新家庭分享。若信託內再加上「信託保護人」法律工具，即便未來有任何失算情況，「信託保護人」也有法律依據來解僱「渣」的信託委任人（Trustee)。

如在灣區渣男的恐懼負面影響下，被有心人士利用，讓當事人以為付錢給外面做大廣告的人，擔任委託人即可避免渣男情況，「這是鴕鳥心態」。他表示，如果信託文件再來句「我指派xxx全權處理身後事宜」，他認為基本上有點類似從一個坑跳入另外一個坑。

「其實法律工具都在我們的面前」，他表示，當事人只要花點心思和時間找個真正稅法專業的律師，完整溝通諮詢身後的安排，其實很多家庭遺憾是可以避免。在美國，任何想擔任「信託保護人」的都是屬於「Trust Administrator」的角色。

可擔任「信託保護人」的單位，有非常嚴格的法律機制要求與責任保險規定，且每年還需要申報，所以一般來說，這樣的角色由大型銀行或是大型律師事務所擔任。一般美國家庭是選擇由家人來擔任信託委任人，而且至少有三位左右的信託委任人做候補，但是會有「信託保護人」這樣的獨立機構機制，管理信託委任人維持家庭和諧。

灣區 保險 華人

上一則

南加28日起迎暴風雨 氣溫驟降10度

延伸閱讀

加速擺脫疫情影響 灣區2月勁增2.25萬職位

加速擺脫疫情影響 灣區2月勁增2.25萬職位
2月占比還非常低 廢水檢測：變種BA.2病毒成灣區主流

2月占比還非常低 廢水檢測：變種BA.2病毒成灣區主流
正確的資產轉移觀念及年金的使用

正確的資產轉移觀念及年金的使用
灣區將出現今年以來最大一場暴風雨

灣區將出現今年以來最大一場暴風雨
北加灣區廢水監測: 亞變種BA.2病毒 已經超越其它毒株

北加灣區廢水監測: 亞變種BA.2病毒 已經超越其它毒株
灣區BA.2病例激增 專家憂：未來幾周住院、死亡數恐升

灣區BA.2病例激增 專家憂：未來幾周住院、死亡數恐升

熱門新聞

東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
醫學研究人員近期突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。（布里翰婦女醫院）

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

2022-03-25 16:11
美國對未成年人的性行為相關法律十分嚴格。

世說新聞／華女學生求嚐禁果 少年遭警登門險入獄

2022-03-25 13:14
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

2022-03-23 18:07
一名華裔男子利用亞馬遜線上支付系統的漏洞，騙取該公司逾130萬元，面臨最高20年聯邦監禁。(亞馬遜網頁)

發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪

2022-03-22 02:19

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」