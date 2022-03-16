土地租金、附加費、商業算計 洛縣加油站價差大藏3因素

洛杉磯縣境內的煉油廠，出產加州 60%汽油，但離「原產地」這麼近，加油就比較便宜嗎？當然不可能！這就跟住在養殖場旁邊，豬肉還是得從超市買的道理一樣。洛杉磯的油價 高於加州其他縣份，加州又高於全美，背後的原因有三：土地租金、附加費，還有商業算計。

洛杉磯時報做了一個測試，一輛Toyota Camry在洛縣加滿油，現在得花92.74元；北加鄉間的宇巴縣（Yuba）加滿油至少便宜6元。別提縣與縣之間的差距大，有時連差幾條街的油價都大不同。

洛杉磯市恩西諾（Encino）Ventura Boulevard 16801號的Chevron加油站 ，每加侖普通汽油6.49元；2哩之外的Ventura Boulevard 18076號Savings加油站每加侖5.49元。原因之一是，恩西諾的租金高，業者當然要轉嫁到消費者身上才不會蝕本。

另一個原因是，消費者往往不願意為了便宜油價而特別繞路，因此那邊順路就哪邊加，因此能夠開在黃金路段的加油站，租金成本當然就高。

最後一個原因是，品牌掛名的加油站附加稅、附加費也收得多，而且其他「無名小站」還不能跟進，不然就會觸犯壟斷法規。附加費包括加州、各縣徵收的燃料稅、規費，以及加州特有的環保稅，有品牌的加油站為了賺錢，收的往往比繳的多很多，有些達到每加侖23分。

2019年4月，州長紐森下令加州能源委員會調查油價差異的背後成因。5月間初步結果顯示，市場炒作的機率很高。10月，委員會公布正式報告，揭露品牌加油站使用同樣油品，但卻明顯超收溢價，而且對手如果跟進收取同樣的油價，就會觸犯聯合定價法規。

加州司法部之後展開調查，並起訴了至少三家油商，但價差問題到目前還是無解。但是加州議會某些議員與倡議團題卻已經開始正視大型油商超收規費的問題，包括某些品牌的附加費足足比別人多了每加侖30分。

更為釜底抽薪的方法，則是類似加州參議員Ben Allen的提案，要求煉油廠公布他們買進原油的價格、精煉的成本與賣油的利潤，從源頭揪出油價黑洞的成因，然後才能繼續追查加油站超收附加費的問題。