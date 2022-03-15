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華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

記者張宏／聖地牙哥報導
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

一位耶魯大學的女性華裔生物統計學博士，因為付不出房屋管理規費，導致公寓被查封拍賣，警方在上門送交法庭文件時，她持菜刀抗拒，不幸被警方當場擊斃。警員隨身攝影機還原了槍擊發生過程。

死者是住在聖地牙哥市（San Diego )的47歲李燕（Yan Li，譯音），她積欠屋主協會（HOA）費用，聖地牙哥縣警員3月3日執行驅逐令時，遭到李燕激烈反抗，並持刀對著警犬和警察揮舞，刺傷一名警察，警方連開了近十槍，李燕當場死亡。此事引發社區廣泛關注討論，誰也沒想到，積欠管理費竟然導致她喪命，令人無限唏噓。

案件影音來源：聖地牙哥警方╱記者張宏後製

案發地點位於聖地牙哥市小義大利區、西Beech街400號街區一棟公寓，聖地牙哥縣警局派警員來李燕的公寓門前遞交法院驅逐令。李燕當時身穿運動服和球鞋，她剛開門的時候，情緒還比較正常，能清楚的回應自己的名字。之後看到驅逐令後開始情緒激動。

警員看到她手裡拿著一把刀，立刻拿出槍讓她放下武器。兩人僵持數分鐘，李燕歇斯底里的怒吼，表達自己一點兒也不怕，還質疑警方是闖入者和假警察，隨後扔掉手中的驅逐令並摔上門。公寓的一名員工告訴警員，李燕前天用刀威脅一名修理工。

該警員立即呼叫支援，並有警犬到場。警方試圖和李燕溝通，但45分鐘後，仍未能得到她的合作。當天下午1時30分，公寓工作人員協助警方打開李燕的房門，警方帶著警犬衝入室內。數名警員朝她逼近，她則退往房間方向。警員隨身攝影機顯示，警員先朝李燕發射非命性的豆袋槍，數秒後，李燕突然持刀朝著警員衝過來。

在大門處，錄影帶顯示，李燕揮舞著一把廚房長刀，刺傷了一名K9警犬警員，此時數位警方員同時開槍朝她射擊，李燕站在門口處約兩秒，然後倒地，此時一名倒在地上的警員高喊「我被刺中了」。李燕則當場死亡。

目前聖地牙哥縣警局凶殺組警探正調查李燕死亡的事件，因涉及聖地牙哥執法槍擊案件的標準協議。但看過警方錄像的民權律師John Carpenter說，槍擊事件似乎是合法，因為李燕襲擊警察，但他質疑和批評執法人員在槍擊事件發生前的行為，因為身為一個即將失去房子的人，難免會情緒激動。

據了解，李燕在這裡居住多年，但是因為拖欠屋主協會的費用。協會在其房子放上一個留置權（Lien），導致其房子已以低價被拍賣。

NEXTDOOR網頁上一名叫Johnny G的人發帖表示，李燕是耶魯大學生物統計學博士，她在製藥和生物技術公司工作多年，有一個兒子在柏克萊加大上學。李燕的患有精神疾病，很難治療，但未得到來自外界的幫助，包括HOA費用也無人幫忙。如果警方在採取行動前考慮到這點，或許就能避免悲劇發生。

此事在華人網路上引發熱議，討論多達100多頁，大家集中焦點是未付HOA費用是否有權利拍賣房子。律師劉龍珠表示，如果屋主拒絕支付HOA，屋主委員會可通過法院放入一個留置權到房子上，這個過程會有好幾步要走，最後的結果就是房子被拍賣掉。

圖二。李燕持刀衝出房門後，警員開槍，圖為她中槍時剎那的畫面。（警方視頻截圖）
圖二。李燕持刀衝出房門後，警員開槍，圖為她中槍時剎那的畫面。（警方視頻截圖）
圖三：李燕中槍後倒地，警員上前壓制。 右二警員被刀刺中。（警方視頻截圖）
圖三：李燕中槍後倒地，警員上前壓制。 右二警員被刀刺中。（警方視頻截圖）

聖地牙哥 警察 槍擊

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