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「華人不是好欺負」 槍擊入室盜賊 屋主：做了對的事

記者張宏／亞凱迪亞報導
華裔屋主表示，當地街區治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）
華裔屋主表示，當地街區治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）附近縣屬地的一棟民宅華人屋主，針對他3月5日開槍射擊入室盜賊一事，7日接受本報記者採訪時表示，「我覺得我做了對的事！」

這處民宅凌晨發生入室盜竊，華人屋主開槍擊中盜賊。這位不願意透露姓名的屋主，呼籲華人要勇敢保護自己和家人。

案發時間是5日（周六）凌晨1時左右，地點位於亞市附近Tyler路5500號街區民宅。該民宅外表只是普通的一層樓民宅，不算豪宅。華人屋主7日不在家，但本報記者接近該住宅門前時，該屋主遠程通過Ring門鈴和筆者對話。

本報記者透大門上的RING，與華人屋主對話。他說，案發後，計劃升級家裡的保全系統...
本報記者透大門上的RING，與華人屋主對話。他說，案發後，計劃升級家裡的保全系統。（記者張宏／攝影）

這位屋主表示，他不想透露姓名，這件事不能算作好事，且案件還在調查中。但他希望能傳遞出一個信息，「華人不是好欺負的」。

案發時，全家人都已入睡。嫌犯通過側面廚房窗戶，借助地上木頭翻窗進入室內。他聽到響聲，就順手拿起手槍從臥室走出來。剛出房門就看到嫌犯正要靠近他小孩的房間，情急之下他朝嫌犯開了兩槍。隨後他進入孩子房間確認孩子無事後，就鎖上房門，打電話報警。

他說，警察差不多五分鐘就來了，他也如實地向警察說明情況。他兩個小孩一個六歲、一個九歲，他當時只是想保護孩子安全，開槍時也沒有想太多。畢竟大半夜家裡突然進來一個人，他擔心對方會威脅家人的安全。

案發後，他計畫升級家裡的安防系統，他說，他事後想來覺得幸虧自己有槍，不然還不知道會發生什麼事，他覺得自己做了對的事情。華人一直都被認為軟弱好欺負，現在治安每況愈下，大家都要有危機感和防範意識。

洛杉磯縣警局發言人Richard Lewis表示，警方在現場逮捕57歲嫌犯Michael Eugene Brown，他涉嫌入室盜竊，警方目前不知道嫌犯是哪個城市的居民，並在調查嫌犯除了這起入室盜竊之外，是否參與其他罪行。他被關押在洛縣南加大醫療中心監獄病房，保釋金5萬元。

Lewis表示，屋主看到嫌犯時，嫌犯已拿走幾件物品。嫌犯的身體被擊中兩次，嫌犯沒有槍，不確定他身上是否有其他武器。嫌犯在周末接受手術，情況穩定。警方沒有逮捕開槍的屋主，也沒有面臨任何指控。Lewis說，該屋主是為了保護他的孩子。

案發地點位於洛縣華人密集城市亞市附近縣屬地Tyler道5500號街區民宅。（記者...
案發地點位於洛縣華人密集城市亞市附近縣屬地Tyler道5500號街區民宅。（記者張宏／攝影）
嫌犯通過側面廚房的窗戶，借助地上的木頭翻窗進入室內。（記者張宏／攝影）
嫌犯通過側面廚房的窗戶，借助地上的木頭翻窗進入室內。（記者張宏／攝影）

華人 警察 洛杉磯

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