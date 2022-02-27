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美國華人挺烏 捐款反戰聲援

本報記者／洛杉磯報導
國際紅十字會網頁烏克蘭危機捐款頁面。（網站截圖）
國際紅十字會網頁烏克蘭危機捐款頁面。（網站截圖）

俄羅斯烏克蘭戰火進入第三天，全世界都為烏克蘭和平祈願。美國華人也發帖「我們可以為烏克蘭做些什麼」，願意通過行動表示對烏克蘭的支持，包括為烏克蘭捐款、關心身邊烏克蘭朋友、支持本地烏克蘭小商家等。

一名華人網友發帖說，不想只當隔岸觀火的鍵盤俠，想到烏克蘭被迫流離失所的人們，特別是小孩子就很難受。但是身在北美的華人能做些什麼呢？她能想到的是：參加本地反戰遊行、捐款及支持本地烏克蘭小商家。

該帖引發華人網友熱烈討論，希望拿出實際行動，更多人願意力所能及做一些幫助烏克蘭的事情。Clara日前通過國際紅十字會為烏克蘭人道危機捐款，她表示，每個人都是歷史的一部分，如果沒有為當下的歷史危機做點什麼會後悔，即使是很小的力量。她不希望俄羅斯得逞，讓暴力的傲慢從此成為世界的主流。

華人李先生的公司有個多年的烏克蘭工程合作商，該烏克蘭合作商說他聯繫不上烏克蘭的家人，日前問李先生能否通過他捐款給幫助烏克蘭的慈善組織，李先生也捐了200元，他挺感動，還說其他烏克蘭朋友知道了，要他謝謝李先生。

也有華人從身邊做起，對烏克蘭的朋友鄰居表示問候。秦太太不僅在網上買了烏克蘭商家的商品，還對兩個烏克蘭二代的鄰居表示慰問，送去小餅乾，表達她對烏克蘭的支持。鄰居們挺難過的，擔心在烏克蘭的家人。

有在美的台灣僑胞從烏克蘭人民的遭遇，想到中國大陸和台灣的未來，惺惺相惜。Tina把家裡燈光的顏色換成烏克蘭國旗顏色，並在臉書上慰問以前的烏克蘭同學，他和妻子現居美國，但家人都還在烏克蘭。該同學說他擔心家鄉很快要被炸成廢墟了，非常擔憂家人的安全。同時問她對中國大陸和台灣未來關係怎麼看，她一時間心情複雜，不知道怎麼回答。

有華人表示，如果捐款，優先考慮在烏克蘭的華人和兒童，畢竟都是海外華人。要選擇值得信賴的捐款機構，以免被利用。也可等戰後重建再捐，或直接給烏克蘭同事轉交，這樣更穩妥。

烏克蘭 華人 俄羅斯

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