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中國歸化滑冰選手朱易失誤遭酸 前國手籲網民理性

記者啟鉻／洛杉磯報導
朱易在女子單人短曲項目中發揮失誤，兩次跌倒，遭到億萬中國網民嘲笑和責罵。（美聯社）
朱易在女子單人短曲項目中發揮失誤，兩次跌倒，遭到億萬中國網民嘲笑和責罵。（美聯社）

加州出生的花樣滑冰選手朱易，加入中國籍代表中國隊參加冬奧賽，但她在女子單人短曲項目中發揮失誤，兩次跌倒，遭到億萬中國網民嘲笑責罵，包括拉低中國花滑團體賽名次、中文不流利、參賽獲選並非靠個人成績等。中國網民的反應，更令朱易面臨巨大壓力。

旅居美國的前中國國手、教練及體育界相關人士認為，任何比賽都有勝負，希望中國網民應理智看待朱易，多包容多鼓勵，不要對比賽結果看得太重。

前中國國家花樣滑冰女隊主教練李明珠，早年也是中國花樣滑冰名將，曾培養中國第一位世錦賽女子花滑冠軍陳露。李明珠表示，朱易比賽壓力太大。朱易是按照中國隊常規獲選，朱易在美國時，還是少年選手，很有天賦和潛力。她趕上中國政府允許外國優秀運動員歸化並代表參賽，反映朱易渴望代表中國參賽。

李明珠說，對於朱易參賽失誤，說明她年輕、參加大賽機會少，且參加冬奧會壓力很大。對於中國網民酸言酸雨，李明珠認為，大家還是要以包容態度對待。外國運動員歸化，願意代表中國參賽，是好事情，中國政府的開放政策也很好，讓華裔選手還有機會代表中國隊參賽。運動員在比賽中發揮情況，與選手心理素質、參賽經驗都有很大關係，還是要鼓勵為主。

前中國國家隊著名女子中長跑運動員、洛杉磯馬拉松官方中國形象大使衣苗苗認為，運動員代表中國參賽都是想為國爭光，但比賽中發生意外總是難免。相信朱易所承受的壓力比任何人都要大，動作失誤會比任何人都難受。且朱易放棄美國國籍代表中國參賽，對中國熱愛更深更切。不管網民或粉絲，對於年輕的選手朱易更要鼓勵，這時候朱易最需要的就是安慰，比賽中的意外，她也不希望發生。

也有體育界不願透露姓名的人士表示，網民的酸言酸語都是短暫的，只是一時受情緒感染衝動發聲批評，一旦冬奧結束，這些言論自然消失。無論什麼比賽如果都要看到運動員成功奪冠，未免太片面，希望中國的網民要理智。

朱易 運動員 加州

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