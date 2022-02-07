「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

洛杉磯 縣一對華人夫婦拒絕接種新冠疫苗 ，堅信自身體質能夠抵抗病毒，但不久前夫妻倆都出現新冠症狀，妻子連續一周高燒至華氏104度，丈夫長達一個多月失去味覺、嗅覺。華女受訪時表示，「我們不接種疫苗、不戴口罩 ，還天天在外面走動，不中招真是沒天理了。」

亞凱迪亞市（Arcadia）的張女士自去年11月底開始，出現持續高燒不退，張女士回憶那時發高燒到華氏104度（攝氏40度），燒了退，退了又燒，連續一周每天都這樣。當時她還在微信朋友圈裡發帖，表示天天發高燒實在太難受了。除了高燒不退外，張女士全身疲倦酸痛，同時丈夫也出現類似症狀，「我老公也發高燒，但體溫沒我那麼高，持續時間也沒那麼長，他大概燒了兩三天就慢慢恢復了。」

因為堅信自身的抵抗能力，夫妻倆一直拒絕接種疫苗，甚至外出也不戴口罩，就在疫情爆發最厲害時，大部人選擇居家防疫，張家夫婦卻帶著年幼的孩子全美國到處玩。加州全面開放後，他們開始正常工作，孩子每天去幼兒園上課。

華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

當出現持續高燒不退的嚴重症狀時，張女士懷疑她和丈夫極有可能已感染新冠病毒，她自嘲說，「我們一直在外面，不打疫苗也不戴口罩，不中招真是沒有天理了。」就在夫妻倆幾乎確信自己已感染時，他們在家做了自我快速檢測，但兩人的結果竟然都顯示陰性。

張女士在一家集裝箱國際貿易公司工作，因業務繁忙，自測陰性後，儘管高燒不退，她仍堅持去上班，「公司同事都知道情況，他們對我去上班沒有意見，那我就堅持去了。持續一周高燒不退，我感覺跟沒有好好休息有關，一直都在上班。」據張女士陳述，一周後她的各種症狀逐漸減退，但張先生的味覺、嗅覺開始喪失，「現在已經一個多月了，老公還沒有完全恢復，味覺嗅覺都不是很敏感。」

對於沒有接種新冠疫苗，張氏夫婦至今仍堅持自己的觀點。曾經在中國從事中醫的張先生表示，他相信物競天擇的自然法則，「人類社會的進展一直是適者生存的過程，我們足夠強壯就能挺過去，戰勝病毒，如果不夠強壯就會被淘汰。」

張先生說他不是反疫苗人士，並認為疫苗確實有很好的防疫效果，對老年人、有基礎疾病的人來說，能有效預防重症和死亡率，即便經歷此次的類似感染症狀，他依舊覺得他和妻子沒有必要接種疫苗，「我們年輕健康，相信自身的免疫力能夠抵抗病毒，不需要注射疫苗。」

但科學證據表明，對於未接種疫苗者來說，新冠比任何其他常見病毒都更嚴重，已經殺死超過86萬美國人，其中絕大多數都是沒有接種疫苗者，也包括很多看上去年輕健康的人。醫學專家表示，在疫苗廣泛使用之前的一段時間，新冠成為美國第一大死因，高於癌症和心臟病。

還一些未接種疫苗者直到自己感染病毒、生命垂危時才追悔莫及，留下臨終遺言表示，非常後悔沒有及時接種疫苗，如果能再給一次機會，一定會立即接種疫苗挽救自己的生命。

目前洛杉磯縣累積新冠確診人數已超過272萬人，累積死亡人數近2萬人。截至2月3日，洛縣五歲以上符合打疫苗資格的人群中，有82%至少注射一針，有73%注射了兩針或完整接種疫苗，有34%已打加強針。