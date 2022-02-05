物價飛漲…留學生買二手車 隔一天漲8000元

留學生Courie稱自己看中的二手車，時隔一天就上漲了幾千元。 （Courie提供）

物價飛漲影響著每一個加州人，也包括留學生 。對留學生來說，除生活開支翻倍之外，最大的開銷就是買車和租房，Courie最近分享買車經歷，稱他看中的一部二手車 ，時隔一天就上漲了幾千元。

Courie去年8月底就讀河濱加州大學 （UC Riverside），買車是第一筆大開銷。 Courie最先在網上看中一部道奇（Dodge）二手車，標價2萬，但沒想到第二天他去實體店看車，竟被告知需支付2萬8000才能開車出門。多出來的8000元，包括商家臨時提出加價幾千，另外再加上稅、保養等其他費用，Courie說，「總價2萬8000已超出預算，我當時就選擇放棄了。」

但Courie沒想到，他在接下來的選車過程中發現市場上二手車非常搶手，幾乎都要加價才能買到。最後，幾經討價還價，他以2萬6000的價格在另外一家車行買下同款的道奇二手車。

與Courie經歷相似的留學生James，同樣經歷了買車難的過程。一開始James準備買一輛2萬左右的二手車，但在選車過程中，他發現喜歡的二手車基本都在2萬5000以上，幾乎等同於一些新車的價格。James與父母商量，決定改變主意買新車，他最先看中一輛豐田SUV的車，但跑了幾個車行都被告知沒貨，需要等幾個月。

最後James以3萬的價格買了一部本田運動款，比最初買車的預算足足超了1萬，「現在買的這部車官網建議零售價是2萬5000，我跑了很多車行，都加價到3萬1、3萬2左右，最後討價還價以3萬的價格買下。」

除了買車，留學生租房的費用也十分可觀。 Courie在大學附近租了一個兩居室的公寓，一個月就要3000元，「我是開學前幾天去租房的，時間特別緊，要馬上搬進去，沒什麼可以選擇的，因此價格就比較貴。」為了節省每月的房租，Courie之後又找了一個同學分租，一人1500元，「父母讓我暫時先住著，看看有沒有便宜的房子可以換。」

同樣也在河濱加州大學讀書的留學生威廉，選擇住在校園宿舍，和室友同住一個房間，每個月700元，「一個房間兩張床，比自己在外面租房要便宜。」但一些留學生表示，疫情期間不願選擇與他人同住學校宿舍，感染風險比較大。