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少報450萬員工薪資 亞市華人夫婦詐欺 被控43項重罪

記者張宏╱綜合報導

亞凱迪亞市54歲的居民吳為文（Wei Wen Wu，音譯）和49歲的林風文（Feng Wen Lam，音譯）涉嫌少報近450萬元的員工工資，因此被指控犯有43項保險欺詐、盜竊和共謀重罪等罪名。兩人降低公司員工賠償保險費額度，導致未付保險費損失約170萬元。加州勞資關係局 (DIR) 的一項調查發現，這對夫婦在艾爾蒙地一家雞肉加工企業存在嚴重的工資盜竊行為。

加州保險局長Ricardo Lara表示，該企業主不僅少報工資單，以非法手段節省工傷賠償保險，且還沒有為員工的辛勤工作支付工資。工傷賠償欺詐可能導致遵守規則的雇主支付更高的保險費，並可能最終傷害在工作中受傷的合法工人。

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）表示，工資盜竊是從勞動人民及其家人手中奪走了辛苦賺來的錢，像這樣的不公平商業行為不僅會影響工人，還會傷害社區，讓守法的雇主處於競爭劣勢。

林風文是Golden Food公司的業主，該公司是一家雞肉加工企業，僱用艾爾蒙地的屠夫和肉類包裝商，將雞肉分拆骨頭後出售。

保險部門在收到State Fund的報告後展開調查，State Fund將年度審計報告的工資單與向就業發展局報告的工資單比較後，懷疑存在欺詐行為。在獲得搜查令後，該部門從公司電腦中獲取真實的工資紀錄，並發現虛假的納稅申報表。

調查顯示，在2015年至2021年期間，這家公司向其工人賠償的保險公司少報了448萬9390元的工資單，導致包括State Fund 在內的四家保險公司的未付保險費損失168萬1138元。

除了保險局的調查外，加州勞資關係局的調查還發現，員工被迫在下班後繼續工作，每周超過40小時的加班時間但沒有得到報酬，工資單還被偽造。此外，它還揭露吳為文經常從員工那裡扣除工作時間，並將這筆工資錯誤地算作獎金。加州勞資關係局一項審計發現，兩人未能根據最低法定工資向其34名員工支付至少43萬7542元的報酬。

此案其他受害者可聯繫加州勞工專員辦公室的刑事調查員Eduardo Martinez，電話 818-901-5305或勞工專員辦公室的公共信息熱線 1-833-526-4636 或 [email protected]。要報告涉嫌欺詐或保險問題，消費者可以致電 800-927-4357 聯繫。

洛杉磯縣地方檢察官辦公室醫療欺詐部門正在起訴此案，兩名被告定於2022年3月29日出庭。

保險 加州 艾爾蒙地

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