包裹失竊案增 聯合太平洋促起訴 賈斯康不甩

聯合太平洋鐵路公司強烈敦促洛縣檢察長賈斯康，起訴涉案的嫌犯。(ABC)

有鑑於近幾個月來，成千上萬包裹在鐵路沿線遭竊，聯合太平洋（Union Pacific）鐵路公司強烈敦促洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon），「慎重考慮」不起訴13項輕罪指控的特別指令（Special Directive 20-07），希望檢察官在處理警方移送鐵路包裹相關案作時，能起訴嫌犯。但賈斯康並沒有照辦。

該公司估計，至少有100名警方移送的嫌犯，檢方給予較輕的罪名或不起訴。FOX電視台報導，賈斯康這項特別指令，允許在法院傳訊前，拒絕或駁回輕罪案件，除非存在特別「考慮因素」。該指令制定具體輕罪指控包括：非法侵入、擾亂治安、未成年持有酒精、無照駕駛、吊銷駕照 、犯罪威脅、持有毒品 和用具、受管制物品影響、公共場所中毒、遊蕩、賣淫、拒捕等。

賈斯康特別顧問Alex Bastian在給福斯數位新聞聲明中說，「我們致力與執法部門合作，確保洛縣 基礎設施安全。聯合太平洋鐵路當局相關的竊盜案，有些因證據不足不起訴，我們會認真對待聯合太平洋公司的困擾。」

聯合太平洋公共事務主管格雷羅（Adrian Guerrero )稱這個問題令人失望與沮喪。去年12月，格雷羅致函賈司康，指2021年洛縣零售竊盜犯罪率上升，請求檢方協助解決洛縣鐵路上的失竊案件。近幾個月，鐵路竊盜比前一年增幅200%，僅在去年10月與2020年同期相比，增幅達356％。

信中並指出，聯合太平洋和貨物運輸合作夥伴，強烈敦促賈斯康重新考慮特別指令20-07。雖然我們了解該政策的善意和正義目標，但我們需要司法系統支持我們與當地執法部門合作，追究這些罪犯責任，保護員工與關鍵的地方和國家鐵路網。」