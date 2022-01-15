華人老闆：調薪不是問題 根本招不到人

美中工商協會展望2022共贏未來論壇，探討如何面對即將到來的通貨膨脹。（主辦方提供）

除了物價上漲、商品價格「水漲船高」之外，華人 區老闆稱目前根本就不是拿最底時薪15元請人的問題，而是加薪都招不到人。

華人老闆一致反應，疫情 期間因為人手不夠關門的情況比比皆是，華興保險公司創辦人張國興稱，他們最誇張的一次是關掉一個店，去另外一個門店辦業務，因為另外的門店招不到人，只能關門，但是業務又要處理，所以大家臨時過去支援。

「前個月我們在德州 去店裡吃飯，好不容易排隊一個多小時快到了，就看到店裡豎著一塊牌子上面寫著：請你善待員工。意思就是疫情期間來上班就不錯了，不要對員工發脾氣，要不然員工走了就沒人服務了，飯都吃不到。」張國興說。

華美銀行（East West Bank）高級副總裁Andrew Pan說，2021年是歷史上的儲蓄率新高，政府發了那麼錢，大家沒有機會出去消費，所以沒有財務危機，導致到處都招不到人。

另外一個華人老闆表示，我們只能盡力把服務做好一點，生意少接一點，真的是為了留住人，到了年底理帳的時候，卻發現一年到頭有可能生意做的很大，但是沒錢進來，因為付出的跟進來的不成正比，有可能你一年付給員工1萬2的工資，帶進來的收益只有1萬元。

最氣的是，有時候你好不容易花一兩年的時間培養出一個新人，在同行公司的惡性競爭中被挖走，這種情況在會計師事務所很常見，比如一個新人你教他怎麼做業務，等到培養的差不多了，有更大的會計樓招他過去，這時候多半人會選擇更好的發展平台，對前老闆最多說一句謝謝。

除了員工被惡意挖走之外，還有亂加薪會造成人員流失，也是老闆面臨的問題，怎麼樣把員工留住，如果是一個小公司，就三、五個員工，可以不按常理出牌，挖一個人多給500、1000元沒什麼影響，但如果你有200個員工，每人加500元老闆就受不了了。

在這種時候最讓老闆感動的就是，負責任的員工離開時會給老闆一個預告，讓老闆有所準備，如果是員工直接走掉，那很可能就開不了工，很多辦公室門口都掛著暫停營業，就是這個原因。