加州職場 嚴檢測、戴口罩 防疫新規14日起生效

加州新職場防疫規定14日起生效。（美聯社）

為因應這波Omicron病例激增，加州 的職場防疫規定14日起更新，收緊對雇員病毒檢測 和佩戴口罩 的要求。

加州職業安全暨健康標準委員會（Cal/OSHA）表示，職場防疫規定最大的改變之一是，雇員在工作地點接觸到確診者後，必須接受病毒檢測，但居家自我檢測結果不會再被接受；換句話說，檢測必須經過實驗室化驗、或者雇員必須在主管或醫療人員面前進行檢測，以這些方式進行得出的檢測結果才符合規定。

加州勞資關係局（Department of Industrial Relations）發出聲明表示，除了雇員現在起必須依照新規定接受檢測之外，雇主仍然可以繼續提供居家檢測盒給雇員。

根據規定，加州雇員現在在職場室內必須佩戴「面部遮蓋物」。對於在職場室內必須佩戴的「面部遮蓋物」，Cal/OSHA也做出了更嚴格的定義，它們必須是：外科口罩、醫療手術口罩、濾毒口罩（respirator，如N95口罩）或以至少兩層的緊密布料或不織布織成的口罩。

勞資關係局指出，布料口罩在光源下必須不透光，目的在阻止佩戴者可能帶有病毒的口沫不會因咳嗽、打噴涕、說話飛出而傳染他人。勞資關係局表示，這項規定是根據聯邦疾病防治中心（CDC）的指南制定的。

不過勞資關係局也說：「面部遮蓋物不一定要完全不透光，這只是用來確認口罩是否是由緊密布料或不織布所織成。把布口罩放在光源下查看，也可確保口罩不會有在一般情形下看不到的小破洞。」

加州商會（California Chamber of Commerce）的莫曲（Robert Moutrie）說：「雇員必須詳細了解新規定內容，因為在誰應該接受檢測、何時需要接受檢測這部分有很大的改變，尤其是愈來愈多已接種疫苗者也需要接受檢測。」

加州衛生廳在新防疫指南中建議民眾改戴外科口罩、N95和KN95口罩，Cal/OSHA也建議雇主和雇員考慮衛生廳指南來選擇口罩。