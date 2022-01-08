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染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

記者楊青／洛杉磯報導
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

「當時只有幾分鐘時間，沒想到就中招了；也因為沒有明顯徵兆，以為吃幾天中藥就OK了，誰會想到這麽嚴重？」美國南加州海南同鄉會前會長史振順在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，又因在疫情高峰期醫院人手短缺而耽誤病情，最後為保住生命而被迫截肢。

影音來源：Ｕ視頻世說新聞

史振順180磅的大漢在短短幾個月中劇減將近40磅，「幾個月，在痛到哭喊中昏睡過去、痛醒後繼續體驗痛到哭喊再昏睡過去」，新冠疫情帶來的災難不堪回首，刻骨銘心。

●幫助親友 不幸染疫

2020年10月，史振順的一對親友夫婦出現感冒症狀。因為親友先生臥床不起，孩子又不在身邊，全家的家務落到太太身上。一向助人爲樂的史先生聽聞後多次幫忙親友太太買菜買水。那些天，史振順經常進出親友家，但都戴口罩，與出現症狀的親友保持距離，而且盡量減少停留時間。他表示，回想起來，有一天幫忙親友太太拿菜進屋，和當時已躺在床上的親友先生聊了幾句，儘管時間較短，當時自己沒戴口罩，而且屋裡沒有開窗開門，空氣幾乎全不流通。

美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，...
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命被迫截肢。（記者楊青／攝影）

兩天後，他接到親友太太電話，說先生核酸檢測陽性。他聞訊馬上前往醫院檢測，結果陽性。「那是2020年10月30日」，史振順表示，他當時並沒有發燒，體溫87、88度左右，還算正常，身體也沒有感覺特別異常，以為沒事了。但為放心起見，他還是到聖蓋博醫院再次檢查，結果並未出現大的意外，但當他準備回家時，沒想到醫生說他的腿部已出現嚴重血栓，需要立即住院治療。

●感染新冠 出現血栓

如果不是出現在自己身上，史振順真的不知道5%的新冠感染者會出現血栓。血栓如果到肺部，會導致肺部纖維化，最終導致不能呼吸死亡；血栓到腦部會引起中風；血栓出現在肌肉組織，則會導致大動脈堵塞，肌肉壞死。

「當醫生告訴我下肢出現嚴重血栓時，我的腿和腳並沒有腫大，只是發紅」，醫師告訴史振順血栓充滿了他的右腳，必須馬上手術，醫生從其左腳主動脈引流，居然從右腿引出五桶淤血，由於情況嚴重，醫院最後決定停止繼續引流，否則可能導致血管破裂生命不保。

「那時整個醫院的新冠感染加護病房只有我一個人」，他表示，當時南加疫情似乎並沒有達到爆發高峰，但不知什麼原因，平常都幾乎見不到醫生，更見不到專科醫生。他住院多天後終於來了一位醫生助理，看了他的情況說要鋸掉右腳板，「我一聽大吃一驚」，他向醫生助理請求慎重考慮，「沒想到可能是這個顧慮錯過了最好的手術時間」，兩天後他被醫院轉到了附近的養老院，「就更沒有醫生管了，手術的事拖了下來」，最後截肢的部位，已經不是最初的腳板，而幾乎是右腳的膝蓋以下的腳板和腿部。

●轉養老院 無人照顧

11月13日到12月22日，史振順被從醫院轉到了養老院，前後一個多月。

「轉到養老院，基本就是沒有人管了。我的腳和腿部24小時劇痛，每三小時打一次嗎啡止痛，平常根本見不到醫生和護士」，他說，整天痛到昏死過去，又痛到醒來，但同屋的三位老年人不知是否吃了安眠藥的緣故，完全沒有反應，也沒人理他。

因為當時疫情已漸緊張，不許家人看望，來看望他的太太和孩子，只能隔著窗戶撩開窗簾偷偷看上一眼，說幾句簡單話。他說，「老人院的伙食非常糟糕，早餐通常只有一個小煎蛋、一杯牛奶、一個瑪芬和一份果凍，沒有任何額外營養品，短短不到40天，他的體重從180磅銳減到144磅。

12月22日，截肢失去一條腿的史振順終於可以回家，「我一直關在房間裡，時時刻刻都痛」，直到三個多月後的2021年3月底，疼痛才慢慢適應和減緩。隨後開始安裝義肢，又是好幾個月功夫，經歷多次更換和適應，直到現在還未完全合腳。因為腳部肌肉會愈來愈萎縮，所以三年左右就要更換一次義肢。

●妻女染疫 所幸脫險

史振順表示，染疫住院治療和截肢安裝義肢等種種費用，總共高達90萬元，因為疫情的緣故，全部政府埋單。部分藥物則是自己支付，總共將近1萬元。

「到現在還是偶爾會頭疼、多夢，因為切腳牽動神經線，整條腿痛還是時常有痛感，但具體又不知道哪裡痛，醫生也不清楚」，史先生說，這些後遺症不知什麽時候才會結束。因爲他能站立起來後一直保持活動，呼吸方面還好，幾乎每天都到後院照顧植物花草。

史振順樂觀面對命運挑戰，每天精心護理後院的植物花草和果樹。（記者楊青／攝影）
史振順樂觀面對命運挑戰，每天精心護理後院的植物花草和果樹。（記者楊青／攝影）

事實上在史振順感染疫情的同時，他的太太和女兒也先後檢測出陽性，尤其是女兒，一度高燒不退，情況緊急，但為讓史振順安心養病，家人都沒有告訴他。所幸太太和女兒後來經過十多天的服藥和休息，安然過關。但在他之前染疫的親友先生則沒有那麽幸運，在緊急住進醫院幾天後不幸離世。

「未來最大的挑戰是，和原來正常人的生活已完全兩樣」，史振順說，現在很多朋友都説，疫情過後大家一起回越南和台灣玩，但自己恐怕很難一同前往了。

兩個孩子都已長大成人，但沒有了一條腿的生活還是很不方便，他說，比如現在可以自己洗澡，但脫衣服時要用Walker幫助，半夜上廁所不方便，所以床頭要放尿壺，一早起來要倒要洗；將來去旅遊，怎麽去洗澡，爬進去嗎？除非身邊有洗澡盆，否則根本沒有辦法。他說，現在偶爾跌倒地上，爬起來非常困難，有時倒下爬不起來，只能靠家中的小椅子或旁邊的石頭才能爬起來，這些不方便將會伴隨一輩子。

史振順樂觀面對命運挑戰，每天精心護理後院的植物花草和果樹。（記者楊青／攝影）
史振順樂觀面對命運挑戰，每天精心護理後院的植物花草和果樹。（記者楊青／攝影）

●樂觀面對 寄情花果

就在截肢後不到數月，史振順頑强地站立起來，重新面對生活的挑戰，不能像以往那樣出門訪友，他就將大多數的精力，放到自家後院的花草果樹上，為朋友們截枝和培養優良水果，2021年，他種植的火龍果再大豐收，往年免費送給朋友品嘗的火龍果，因為行動不便無法送出，在女兒的建議下改為臉書銷售，100多個又甜又大的火龍果，一個小時内銷售一空。

來自越南的史振順祖籍海南文昌，全家79年移民來美後一直熱心公益。他的父親史克晃移民南加州後聯絡朋友成立海南同鄉會，後來改成海南會館，弟弟史振發擔任海南同鄉會和越柬寮華人政治聯盟主席多年，史振順本人則在多年前擔任海南會館會長，全家做很多義工幫忙僑社。

「我說出自己的故事和遭遇，就是希望大家都要重視這場疫情，千萬不要輕敵」，他呼籲大家一定要打疫苗，戴口罩，保護自己也保護家人，因為他的經驗是：染疫不死留下給自己和家人的後患，和染疫死亡一樣不幸。

疫情 養老院 檢測

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