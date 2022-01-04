華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

南加華人一家患新冠，親述感染全過程。此為示意圖。（Unsplash.com）

傳染率極高的變異病毒株Omicron，正以前所未有的速度席捲全美，人們最近明顯感覺，疫情遍地開花，身邊朋友不斷傳出感染消息。洛杉磯縣一戶華人 家庭，妻子至今未接種疫苗 ，丈夫雖打了兩針，但近日一家三口全都被感染。

洛杉磯華人居民S女士（化名）日前突然感覺身體不適，全身肌肉酸痛，非常疲倦，當時她沒有十分在意，還是堅持去公司上班。可到了公司後，同事見她症狀不對，就建議用家庭檢測 包測試一下，以防萬一。

S女士說，當時檢測結果非常模糊，看著像是陽性，但又不能完全確定，當下她就決定回家休息，並預約了第二天去檢測站做病毒檢測，「我給老公也預約了，讓他一起去做，如果我中招的話，他每天和我在一起，也避免不了同樣的結果。」

第二天的檢測結果讓S女士非常沮喪，她和丈夫的病毒檢測都顯示陽性，「說實話當時滿震驚的，雖然每天在外工作，感染機會比較多，但我一直相信自己的抵抗力，防護措施也做得很好，沒有想到會有感染的一天。」

這個華人家庭還有一名年幼的孩子，據S女士陳述，孩子沒有任何不適症狀，「當時檢測結果出來後，我們立即決定全家居家隔離，不再外出，孩子也沒有什麼不舒服，就沒讓她去做檢測。」但從一般的感染經驗來看，孩子因與父母朝夕相處，極有可能是一名無症狀感染者。

因為一直對疫苗心存疑慮，S女士至今沒有接種疫苗，她不確定是否因為這個原因導致感染病毒，但隔離期間，她的症狀明顯比已接種兩針疫苗的丈夫嚴重一些。 S女士說，「確定感染的第一、二天，我整個人很累，沒有力氣，不想做任何事情，嗓子乾癢，但老公只是感覺有些疲倦，很快就沒有任何症狀。」

S女士表示，她的不適症狀也只是維持了兩三天，之後就開始好轉，但他們一家堅持在家隔離，一步都不外出，「等過了一周後，我們準備再去做一次檢測，如果轉陰的話，那就全家恢復正常生活。」

S女士確診感染前，曾有多名密切接觸者，包括一起工作的同事，但大家目前都沒有症狀，因此也沒有去做病毒檢測，S女士認為，「現在疫情遍地開花，到處都是，很多人都沒有做檢測，說不定一檢測就發現自己已中招。那天我如果沒有做檢測的話，可能永遠都不知道自己已感染，以為只是正常的勞累疲倦，挺過幾天也就好了。」

洛縣日增感染病例目前已達到歷史最高點，遠超出2020年冬天高峰期，其中還不包括很多無症狀感染者，以及未做檢測的輕症者。