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元旦周末 洛縣染疫增近4.5萬 公衛官員籲戴口罩、避人群

記者啟鉻╱洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣COVID－19感染人數遽增，公衛局提醒民眾遵守避疫措施。（洛縣南加大醫院網站）
洛杉磯縣COVID－19感染人數遽增，公衛局提醒民眾遵守避疫措施。（洛縣南加大醫院網站）

洛杉磯縣進入2022年1月2日，新增新冠肺炎感染人數超過2萬1000例，新增死亡兩例。僅在元旦假日周末，新增感染者近4萬5000例，遠超過去年疫情的高峰期水平。甚至許多感染者，在出現症狀的前一至二天，就開始傳播，因此保持防疫措施很重要。

洛縣公衛官呼籲，減少高風險的活動，例如長時間處在室內，且人們不戴口罩，以及人群擁擠的室外集會活動。

最近這一波疫情激增，與多個原因有關，包括新的Omicron變種傳染性高，年底節假日大小聚會和旅行增多等因素。縣府繼續敦促民眾減少高風險活動，數據顯示已經有大量居民因為防疫措施放鬆，出現身體不適，經檢測呈陽性。所以無論室內外活動，若不加強避疫，一旦感染也會將變種病毒Omicron及Delta傳播給其他人，進而造成大面積感染。

自疫情爆發至目前為止，洛縣居民總計感染數逾174萬1290例，總計死亡約2萬7640例。新年前後，感染人數劇增。即使在元旦假日統計報告有延後，據統計，1日洛縣有新增感染人數2萬3553例，2日新增2萬1200例。目前有感染入院病患1628例，超過20%患者檢測呈陽性。2日單日檢測陽性率為21.8%。

唯一值得安慰的是，目前占據主流地位的Omicron變種，沒有早先的Delta變種那樣致命。但高度傳染性仍使得醫療系統感到強大壓力，住院人數急速上升。據縣公衛局統計，1月1日，新增感染者2萬3553例，新增死亡兩例，入院感染病患1464例；1月2日，單日新增感染者2萬1200例，新增死亡兩例，入院感染病患1628例。而在聖誕節後兩天，住院人數當時才904人。

數據顯示，2021年12月28日單日新增9473例，次日單日劇增1萬6510例，隨後每日新增感染數一直攀升至超過2萬1000例。而2021年12月31日，單日新增至2萬7091例。但單日新增死亡數卻逐漸下降至個位數。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，希望大家共同努力遵守公共健康安全規定，由此可以保障安全、保護家人並維持學校及商家開放。鑑於新增變種病毒導致近來感染人數激增，一旦出現避疫疏漏都會導致爆炸性傳播。

她再次提醒大家，當與他人近距離接觸時，尤其室內或處在無法保持社交距離的室外較多人群時，一定要戴好口罩，高品質口罩是不可或缺的避免感染屏障，盡快一些人對戴口罩表示不舒服，或討厭戴口罩。許多感染者是在出現症狀前一至二天就開始傳播新冠病毒，所以經常保持戴口罩，可以提供更好社區傳播機會，保護他人和社區安全。

口罩 洛縣 檢測

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