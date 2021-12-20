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專家：病毒續感染住院恐激增 Delta仍是主要危害

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
完全接種疫苗，遵守避疫規定，對變種病毒仍有防禦力。（聖安東尼奧醫院網頁）
完全接種疫苗，遵守避疫規定，對變種病毒仍有防禦力。（聖安東尼奧醫院網頁）

面對正在惡化的新冠疫情新警報，加州公共衛生官員們作出了一個令人不安的預測，病毒感染入院患者會持續增加，新變種病毒Omicron會在加州傳播。部分都會區已在廢水驗出Omicron，顯示該病毒已在社區存在一段時間。洛杉磯縣目前有38例Omicron確診，占加州病例的絕大部分，但若與Delata病毒確診數比較，Omicron仍是極少數。

洛杉磯時報報導，據統計，至上周四，洛杉磯縣過去一周平均每天感染病例數略高於1587例，較比兩周前增加近19%。衛生官員表示，洛縣前來檢測者的日陽性率也略有增加，從一周平均陽性率1.2%上升至1.7%。

橙縣（Orange County ）和河濱縣（Riverside County）上周五均在當地首次出現新變種病毒Omicron感染病例。橙縣的感染者是一位完全接種疫苗男子，據縣公衛局表示，感染者曾赴外州旅行，出現不太嚴重症狀。

官員們相信隨著感染病例增加，新變種病毒Omicron將很快成為全美傳播的主要病毒變體。拜登總統首席防疫顧問福奇（Dr. Anthony Fauci）在CNN採訪時表示，全美應對未來感染病例及病亡數激增做好充分準備。他表示，將在全美一些地方醫療系統看到相當緊張情況，尤其是那些新冠肺炎疫苗接種率較低地區。

福奇在接受NBC「Meet the Press」採訪時，針對假日出行防疫安全問題時表示，人們出行要保持謹慎。外出旅行會有感染風險，這與呼吸系統疾病有關。如果人們出於家庭原因需要旅行或者希望旅行，在假期期間，即使完全接種疫苗，且施打了加強針，當進入公眾場合時還是要小心，也要確保繼續戴口罩。若按照避疫要求切實做到，感染風險可降到最低。

Omicron 加州 變種病毒

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