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動物福利法元旦生效 豬肉喊漲 業者興訟要求暫緩實施

編譯組／綜合報導
餐館與雜貨商日前提起訴訟，希望延緩即將於明年元旦實行的加州「動物福利法」。（AP）
餐館與雜貨商日前提起訴訟，希望延緩即將於明年元旦實行的加州「動物福利法」。（AP）

美聯社報導，加州雜貨商協會、加州餐館協會、加州西班牙裔商會、加州零售商協會和肉類加工廠Kruse & Sons上個月在沙加緬度縣提起訴訟，要求推遲明年1月1日生效的加州「動物福利法」28個月，直到正式通過執行規則的最終條例。疫情後各行業人工缺，產早有專家警告，動物福利法將使加州生鮮豬肉、培根與相關豬肉產品供應短缺、價格上揚。

加州選民於2018年11月，批准第12號提案，讓種豬、產蛋雞和小牛幼犢提供足夠的站立和轉身空間，對肉豬而言，這意味著牠們不能被關在狹窄的「妊娠板條箱」中，而需有24平方呎（2.23平方米）空間。

大多數養豬業者，並未做出改變以遵守法規，如今，這項訴訟希望能透過訴訟，讓該法推遲兩年以上執行。

加州雜貨商協會（California Grocers Association）發言人羅斯（Nate Rose）說，「這行不通。」

雖然許多團體正努力延遲該法執行，但加州已放寬該法實施的過度階段，包括允許按照舊規則，加工並冷藏的豬肉，得以在2022年於加州販售，以防止數周或數個月豬肉短缺。

美國人道協會（Human Society of the United States）農場動物保護工作負責人巴爾克（Josh Balk）說，加州居民不用擔心，「對豬肉產業來說是世界末日」的言論。

雞蛋商或小牛肉生產商，似乎較能滿足新法需求，但養豬業者認為，這些改變代價太高。北卡羅來納州立大學一項估計發現，對擁有1000頭種豬的農場來說，新標準將使每頭豬成本增加15%。

國家豬肉生產商委員會（National Pork Producers Council）質疑加州對其他州產業實施標準的權利，但迄今為止，這些努力都未能成功。

加州是全美最大的豬肉市場，根據全球食品和農業金融服務公司Rabobank數據，加州餐館和雜貨業者，每月使用約2.55億磅（1.15億公斤）豬肉中，超過80%來自愛荷華州等主要產豬州。

若沒有這些供應，一個消費全國13%豬肉供應的州，是否能獲得所需全部肉類便很難說。北美肉類協會表示，包裝商和加工商將盡全力替加州服務。

加州農業和衛生部門表示，這項選民支持的提案，並未給他們足夠時間批准最終條例。這些機構仍徵詢公眾意見，好在12月修訂，最終條例可能需幾個月才能通過。

若該法律於明年元旦生效，加州有可能避免立即出現的豬肉短缺或價格大幅上揚，因加州仍有約4.66億磅（2.11億公斤）豬肉庫存。

儘管稍早一項研究曾估計該法實施後，加州培根價格將飆漲60%，但根據戴維斯加大報告，加州生豬肉價格最終恐上漲8%，這在可控範圍。

麻州已批准一項類似的動物福利法，也將於下月生效，但因供應問題，立法人員正考慮推遲一年。

愛荷華州業主Ron Mardesen說，他們已達到加州標準，母豬可自由的在農場大片區域走動。科羅拉多州肉類公司Niman Ranch總經理Chris Oliviero說，他希望加州新規定，有助於改變他之前稱之為，「不惜一切代價降低成本」的觀念，也可有限制大規模畜牧業對環境影響。

加州 福利 北卡羅來納州

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