證明自願到美或有直系親屬 中國赴美探親限制鬆綁

中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

隨著美國開放入境限制，越來越多的中國父母來美探親，之前有傳中國父母在中國辦理護照或簽證有困難的說法，但不少人表示父母最近都拿到了護照，不過需要填表證明自願去美國，或證明美國有直系親屬即可。中國政府似乎對出境政策有所放鬆。

之前有中國父母因護照過期，或申請護照遇到出境困難的說法，但最近這個趨勢有所鬆動。華人 劉小姐的父母前兩周剛在北京的街道派出所，問過護照過期的事。她的媽媽還給警方看外孫照片，派出所人還挺熱心，跟他們說讓美國的子女寫個邀請信，說明工作忙要他們過來看娃，再附上出生證和身分證明之類的文件翻譯件，就給辦了。

還有西安的一名華人網友表示，他父母剛收到護照，是在出入境管理局辦的。他父母給的理由是，獨生子女在美國因為疫情回不來，他們年紀大了需要照顧，工作人員於是要了他的美國護照和駕照複印件，讓其父母填了一張表，聲明是自願去美國，工作人員已經多次提醒無效，疫情風險自負。接下來的辦理過程很順利，三周就拿到新護照。然而對照之下，他父母今年春天去問的時候完全不給辦，現在看來政策鬆動一些。

同樣也有華人的岳父母辦護照更新，也是寫一個申請信就可以了。申請信大約就是說去美國要幫女兒帶孩子。還有華人父母上個月辦的護照更新（已過期半年），官方也是讓填一個申請表，出國理由可以寫年老需要照顧，來帶孩子，甚至給老人移民 。但千萬別說旅遊探親，最好填「其它」就給辦。不過辦護照的人強調，護照辦下來如果不出去的話，後面會受到懲罰。

華人孫先生說，他在中國做旅行社的朋友說，現在能出國的是學生，因為讀書原因必須出國，第二是工作（但商務洽談不行），第三是直系親屬生老病死、生孩子什麼的可以。一個想從中國帶錢去澳洲投資的人，在海關卻被勸退沒讓上飛機。總結就是普通百姓好出來，有錢人現在想出來沒那麼容易。

律師郝琦表示，那些在中國擁有十年簽證和有效護照的人，來美國基本沒有問題，但是那些在中國想去廣州做移民面試的人最近卻無法進行，很多客人要求改期，因為一些社區關閉，或沒辦法做身體檢查，或有隔離要求等原因，無法按照規定時間參加面試，只能要求延期移民簽證面談。

她說，想來美國的中國人還是不少，但觀望的人比較多。因為很多人不了解中美關係。有客人最近回到美國，中國家人以為他來美送死，因為中國對美國的宣傳是，當地治安差疫情嚴重。

律師許俊良表示，最近拿有效旅遊或學生簽證 入境都沒有什麼問題，相對的是移民簽證麻煩一些。當地領事館雖然逐步開放處理，但是各個省還有部分封城，導致客人無法離開去廣州面談。在中國體檢也很慢，除了接種疫苗做核酸檢查，還要檢查痰。