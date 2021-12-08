洛市時尚區防搶自救 設自動車牌辨識系統

洛杉磯市「時尚區」梅爾羅斯大道一帶商家，自行募款架設車牌號碼辨識系統( ALPR)，以對抗越來越多的暴力與搶劫案件。(谷歌街景圖)

洛杉磯市「時尚區」梅爾羅斯大道（Melrose Avenue）一帶，自2021年8月起籌組自救團體Melrose Action，迄今已經募得3萬元，預計本周內開始架設自動車牌號碼辨識系統(Automated license plate readers, ALPR)，希望嚇阻越來越猖獗的暴力犯罪 與搶劫案，並協助警方早日逮捕嫌犯。

Melrose Action採用的是Flock Safety的辨識軟體，原本就已經用於私人財產的保護上。Flock Safety表示，他們獲取的資料將在30天後刪除，但在這之前都可以提供給店家、社區或警方使用，不過必須先取得搜索票或其他法律文件才能使用。

Melrose Action的範圍包括La Cienega Boulevard至La Brea Avenue之間的梅爾羅斯大道附近店家。近幾個月一連串的搶劫、槍擊與其他犯罪已經成為店家最頭痛的問題。

募得的3萬元中，有1萬元來自該選區的市議員柯瑞茲（Paul Koretz）。Melrose Action共同發起人Peter Nichols表示，該地區近來愈趨猖獗犯罪問題，讓店家都很困擾，先是一輪的凶殺案，然後是一輪的持槍搶劫，現在則是快閃打砸搶。

負責該區的是洛市警局威爾榭分局（Wilshire Division），至11月27日的紀錄顯示，雖然整體犯罪案件較2019年減少，較2020年略增，但車輛竊案卻較2019年同期暴增70%，2020年同期增加25%。暴力犯罪比2019年同期增加12.3%，比2020年同期增加6.8%。凶殺案為13件，高出2020年的五件、2019年的一件。

Peter Nichols說，Melrose Action增加車牌辨識功能的用意，在於除了家戶門鈴防盜監視、保全監控與目擊證詞之外，還能提供更多資訊給警方，讓他們能夠更快速逮到犯人，不然每個受害人都要警方查閱他們的錄影證據，警察 實在忙不過來。

Melrose Action的點子是舊金山市警局人員建議，因為這套系統只針對車牌，而不會用到人臉辨識。不過，類似系統過去已經引發爭議，加州 審計長去年就點名洛市警局與其他三地警局，未盡保護隱私之責。