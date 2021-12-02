中醫：Omicron殺傷力 尚待觀察

初步跡象顯示，Omicron可躲過部分免疫系統，但現有疫苗應仍可避免重症與病歿。圖為佛蒙特州一護士準備給學生注射疫苗。（美聯社）

新的變種病毒Omicron 的出現，引起人們新一輪的恐慌，對普羅大眾有什麼影響？傳染性是否更強？是否會導致更嚴重的疾病，以及是否具備免疫逃逸，北京同仁堂洛杉磯醫療中心曾學過西醫臨床的任麗萍中醫師在受訪時給出了簡要解答。

近日全球多個國家陸續禁止來自非洲南部國家的航班落地，有高達16個國家收緊了邊境控制。美國從11月29日開始實施新的旅行禁令，限制來自非洲八個國家的非美國公民 和非綠卡持有者入境，這八個國家包括：南非 、博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫三比克、納米比亞、辛巴威。

此旅行禁令不適用於美國公民和合法永久居民。但和其他國際旅行者一樣，他們在旅行前必須出示核酸陰性檢測證明。而關於美國國內會不會像上次一樣再次封鎖，美國總統拜登日前給出答覆稱暫時不會。

任麗萍中醫師說，事實上，每隔幾個月，全世界就會發現一種新冠病毒的新變異。雖然大多數都危害不大，但有些後果卻非常嚴重。此次在南非發現的新的變異株B.1.1.529，世界衛生組織（WHO）已經給它取了一個希臘文代號：Omicron（奧密克戎），已於11月26日將它列入「值得關切」的變異毒株。

一些專家稱Omicron變異毒株，是迄今為止「最糟糕的變異毒株」，最令人擔憂的一個險惡之處，是它與原始新冠病毒差別很大，這意味著針對已知病毒和變異株研製的疫苗、藥物的效果可能受影響。

任麗萍指出，Omicron變異毒株總共出現50多處突變，刺突上的S蛋白有32多處突變。S蛋白是病毒侵入人體細胞大門的鑰匙，也是大部分疫苗針對的標靶。在受體結合區域，即病毒與人體細胞接觸的部分，也發現十個突變。而目前席捲世界的 Delta變異株只有兩個突變。所以Omicron變異病毒株，會比其他變體傳播得更快。

由於Omicron變異病毒株，在短短的二十幾天，迅速在全球幾十個國家被發現，已經造成全球恐慌。任麗萍說：「我一直在追蹤南非的感染人群與住院率、死亡率之間的關聯，至今還沒有發現由於感染人數增多，死亡人數也增多的同比增長的數據。不過用現有的數據來說Omicron變異病毒株的影響力，還為時過早。」

她認為，病毒變異將演變到什麼程度，目前很難預測。一般說來，病毒在感染給人類初期，都會有一個病例量的累計期，當病毒感染病例累計到一定的數量時，會形成爆發。只有形成爆發，才會引起重視進行數據統計，而根據數據統計才能真正瞭解Omicron對人類會造成什麼影響。