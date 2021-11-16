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選區重畫影響聖谷亞裔權益 不利趙美心、金映玉

記者李雪／洛杉磯報導
趙美心。(本報檔案照）
趙美心。(本報檔案照）

每十年一次隨著人口普查結果進行的選區重畫，今年將出現影響聖蓋博谷華裔權益的重畫草案，如果在幾周內獲得選區重畫委員會批准，將把聖谷原來兩個亞裔集中的國會眾議員選區切割開來，對現任眾議員趙美心(Judy Chu)和金映玉（Young Kim）相當不利，更嚴重影響亞裔權益。

比如西邊的蒙特利公園市、阿罕布拉市、羅斯密市，東邊的縣屬地哈仙達岡、羅蘭岡，以及鑽石吧、核桃市，或都將被分至目前為西裔的國會眾議員選區，將影響亞裔社區在華府的發言權。華裔國會眾議員趙美心可能需要搬家，以利參選連任。

蒙市、阿市、羅斯密等，將被劃至第32選區。（取自草案地圖）
蒙市、阿市、羅斯密等，將被劃至第32選區。（取自草案地圖）

根據這份於11月7日發布的重畫地圖草案，原本由趙美心代表的蒙特利公園、阿罕布拉、羅斯密等亞裔較密集的城市，將被畫至第32選區，目前該區代表是西裔民主黨眾議員Grace Napolitano。

趙美心或須遷居巴沙迪那 

住在蒙市的眾議員趙美心，屆時若想競選32區席次，將需挑戰同黨的Napolitano。但該區很可能因為亞裔選民不夠集中，對她不利。依照現行法令，雖然國會議員選舉的候選人不見得要住在選區內，但通常若住在選區內對選舉較有利，因此趙美心屆時若想繼續競選目前代表的第27區國會議員，服務的理由就會削弱很多，因為第27區不再包括蒙市，選民對選出一位不住在選區內的國會議員往往比較猶豫，因此她或許需要搬家至巴沙迪那，或其他27區的城市。

若進一步以選民族裔比例來分析，如果趙美心不選擇搬家繼續住在27區，以27區目前亞裔人口占37.9%，但在重畫後將只剩23.49%來看，雖然該區仍有白人等其他族裔，但西裔人口占26.1%，對她的選舉仍相當不利。但若選擇挑戰Napolitano的勝算也不大，因為32區目前雖然亞裔占17.5%，重畫後也只能提高到31.57%，可是西裔在該區具有絕對優勢，目前是61.5%，重畫後也仍有52.97%，因此要挑戰西裔的在任者，恐怕很難。

聖蓋博谷東邊的情況對亞裔也不利。哈仙達岡(Hacienda Heights)、羅蘭岡（Rowland Heights）兩個縣屬地，以及鑽石吧（Diamond Bar）、核桃市（Walnut）和拉哈布拉（La Habra）三個城市的亞裔選民，也很可能失去共和黨亞裔國會代表金映玉。這幾個華裔聚居的地方，在草案中被畫至第38選區，而目前38區的代表是西裔民主黨議員桑切斯（Linda Sánchez）。

金映玉。（本報檔案照）
金映玉。（本報檔案照）

金映玉39區重畫亞裔大減

和趙美心的境遇幾乎一樣，代表39區的金映玉報住拉哈布拉，根據草案拉哈布拉被畫至38區。因此若此案通過，金映玉也同樣面臨挑戰現任者或是搬家的抉擇。若是不搬家，金映玉的39區現有30.1%的亞裔，重畫後將只有22.92%的亞裔。而若是挑戰臨38區現任者，也同樣面臨38區有絕對優勢的西裔選民；38區現有61%的西裔人口，若重畫後也有55.73%。

金映玉的39選區在草案中將失去大量華裔聚居社區。（取自草案地圖）
金映玉的39選區在草案中將失去大量華裔聚居社區。（取自草案地圖）

因此草案對趙美心和金映玉似都不利。而若單就這幾個區的重畫來看，各區的白人選民將會增加，西裔選民比例則不太有變化，利益未受影響，反倒是亞裔的利益最被傷害。

按照「投票權法案」（VRA），若某一個少數族裔選民占到一個選區的50%以上，是一個重要分水嶺，這樣的選區會成為少數族裔機會地區 (Minority opportunity district) ，將會受到該法保護從而不能被重畫選區稀釋。而金映玉和趙美心的各自選區雖然亞裔沒有達到50%，但都占到30%以上，基本都是該區主要的族裔之一。但也正因為沒有達到50%以上，而在選區重畫中極可能被慘遭稀釋。

亞裔 趙美心 眾議員

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