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亞裔組織盼民眾及時向選區重畫委員會發聲挽回

記者李雪／洛杉磯報導
第32選區現行地圖。（截自議員Grace Napolitano網站）
第32選區現行地圖。（截自議員Grace Napolitano網站）

最新版的選區重畫地圖草案，若在近日通過，預計將大大稀釋華裔社區在政壇的影響力，將東西聖蓋博谷原有的兩個主要的亞裔國會議員選區都被切割開來。亞裔權益組織目前正在集結起來，希望民眾積極向選區重畫委員會反映民意。

亞美政聯(CAUSE)是最先注意到這一重要變動的亞裔權益組織之一，該組織創辦人胡澤群近幾日一直忙於四處奔走相告，提醒華裔社區重視此事。

第39選區現有地圖。（截自議員金映玉的網站）
第39選區現有地圖。（截自議員金映玉的網站）

胡澤群表示，如今正是亞裔社區十分需要政治代表的時候，需要解決諸如仇恨犯罪增加，因疫情而被不公平對待造成的商業收入損失，以及其他各種形式的歧視。東西聖蓋博谷目前分別由兩位女性亞裔國會議員代表，一位是民主黨人（華裔趙美心）、一位是共和黨人（韓裔金映玉），她們也都一直是亞太裔社區的堅定擁護者。若是這兩個區域失去選舉亞太裔代表的能力，將使這兩個區域在聯邦層面的力量遭到壓制，而這兩區正是全國最大最多樣化的亞太裔社區。

亞美政聯起草連署公告

他還補充，這不僅剝奪了聖蓋博谷亞裔由自己社區的人代表的權利，削弱亞裔在華府的全國影響力，且意味深遠。因為聖蓋博谷選出的亞裔國會議員，不僅代表聖谷的亞裔，散落居住在全國各地的其他小規模亞裔社區因為力量薄弱，也都還指望她們在華府發聲。但是目前很少有組織意識到這個問題的嚴重性。目前他所在的亞美政聯正起草連署公告，集結各亞裔團體和機構的聲音。

羅蘭學區華裔教委陳正治表示，目前羅蘭岡很幸運的和北橙縣的拉哈布拉（La Habra）、富樂頓（Fullerton）、布瑞亞（Brea）、約巴林達（Yorba Lind）等地共屬於第39區。加上左右兩邊的哈岡、核桃、鑽石吧等地，雖然該區亞裔未過半但仍有三分之一，加上橙縣是少數紅縣，因此過去十年受到共和黨的羅伊斯（Ed Royce）和現任金映玉（Young Kim）的照顧。

他表示亞裔本來就已經很難湊到30%，現在連30%都要稀釋，亞裔的權益維護會更渺茫。他因此希望還是維持且表示滿意現有的分區，不願意看到被稀釋。他表示重畫的草案有沒有陰謀不知道，但該區看來亞裔最受損，被沖淡最多。他表示，16日重畫委員會將討論，也就是接聽選民意見，希望華裔民眾積極關注此事。

草案地圖 「越畫越奇怪」

胡澤群解釋，重畫委員會還沒有意見截止日期，但如果盡早開始接觸他們，而非最終截止之前，才會更有效率，也能實現最大的影響。重畫工作將在12月完成，並計畫在11月17日的會議上聽取有關國會分區的意見。因此他希望華裔社區在11月16日產生影響，這樣在委員會17日的會議上，會知道亞裔社區是有組織的。因為到目前為止，「他們認為我們還沒有組織，可能不會太認真對待我們的個人投訴」。而且委員會目前所有的公眾意見發言機會都已被預約一空。因此對亞裔社區來說，最有效的方法是通過媒體和公眾，在委員會的官網上輸入社區意見來建立公眾壓力。

選民可以在https://airtable.com/shrQDD2ta2emnSzzO，填寫加州收集社區民意的表格。亞美政聯提供東、西聖谷的民意信模板，以及如何填寫表格的教程，選民可以登錄https://causethevote.carrd.co/查看詳情。

目前趙美心和金映玉辦公室的工作人員則表示，還不便對此草案作出公開評論。

但熟悉東聖谷選務的一位共和黨人士表示，這一版的草案和前幾版的地圖完全不同，「越畫越奇怪」，社區有許多抱怨的聲音，都在向重畫委員會反映，但他不知道能否在近幾周扭轉局面。

他推測，若草案成真，金映玉大概會換選區競選，取決於她的主要盤-約巴林達和奇諾岡所在選區。按照目前的草案，這兩個地區都被畫到45區了。他也認為這樣的重畫非常針對華人，華人聚居區原本完全可以連成一片，但也沒有這樣畫分。

亞裔 華裔 聖蓋博

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