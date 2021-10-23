華商被駭遭索比特幣 限24小時內回覆

聖蓋博谷數家華人公司近日接連被駭客攻擊，導致業務電腦無法使用。（unsplash圖片）

聖蓋博谷數家華人 公司近日接連被駭客 攻擊，導致業務電腦無法使用。駭客索要比特幣，有的甚至開價30萬元才能解鎖，這對剛從疫情 中緩慢恢復的公司來說可謂雪上加霜。

聖蓋博一家華人公司，近日員工打不開電腦，所有可分享的數據文件都被加密無法打開。公司老闆林先生說，電腦頁面顯示所有的文件都被加密「All YouFiles Have Been Encrypted」。頁面還有兩個郵箱地址和ID號碼，表示如果想解鎖文件必須在24小時內回覆，需要支付比特幣作為贖金，金額多少取決於他們回應時間的長短。

林先生說，他們是旅遊相關行業，去年生意慘淡，今年下半年才開始運作就遭遇駭客。公司疫情前正常運營時都會定期更新系統和維護，去年因為疫情沒有升級，就給了駭客可乘之機。他們本來想報警，但覺得警察可能也幫不上。後來查詢到公司2019年以前都有備份，駭客鎖住的文件只是今年半年的信息。與其付錢給無良駭客，還不如付給員工加班費，動手將今年半年的資料重新輸入電腦。

但是，另一家華人零售業十多人的小公司，在電腦被鎖後，駭客索要比特幣，折合現金高達30萬美元。公司老闆表示，小企業沒有多餘的錢請人維護或者單獨備份，公司交易資料都被對方抓在手裡，不給錢就銷毀。可這筆錢數額巨大，他們實在支付不起，只能報警處理，目前警察還在調查中。

無獨有偶，另一家位於聖蓋博的華人公司，也被駭客勒索10萬元。業主急得跳腳，他表示，早知道就多做一些備份，哪怕是手寫的也好啊，免得現在被駭客勒索。小商家做生意不容易，駭客不勞而獲，和流氓有什麼區別。

國土安全部（Homeland Security）網站發布許多針對企業網路安全的報告和建議，其中包括保護關鍵網絡的指導方針和框架。每個公司應該採取簡單且免費的步驟，來告知員工安全的在線做法。包括限制訪問員工和客戶的個人信息，以防止身份盜用。其次是警惕來自尋求內部組織數據或個人信息的主動聯繫。向主管和/或當局報告任何可疑的數據或安全漏洞。了解有關企業如何應對網路攻擊，參考https://www.dhs.gov/cyber-incidents。