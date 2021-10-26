樂當銀髮族／從獨立屋到活動房 華人另類養老

房前的露臺是老兩口每天讀書、看報和聊天的地方，安靜又寬敞。（記者楊青／攝影）

張先生和太太退休後前往雲南麗江，一住就是八年，如果不是越來越强烈的高原反應對老人家身體產生的影響，夫婦兩人還會繼續在當地頣養天年。2016年，兩人「被迫」重返洛杉磯 ，加入加州人的退休生活。

「我們從雲南回來，無法馬上申請到老人公寓」，張太太說，那時她62歲，先生85歲，因為退休去雲南之前處理掉了所有房產，也沒有排隊申請老人公寓，回到洛杉磯之後，他們花了10萬元，買了阿蘇薩一處老人活動房屋（Mobile House），三房、兩廳、一浴、一迷你洗衣房，1400平方呎。

房子結實 空調冬暖夏涼

「確實沒有想到可以住得這麽安逸」，張太太和先生的活動房屋坐落在阿蘇薩一處老人社區，不遠就是天使森林公園。活動房屋區共有206戶人家，戶主全都是65歲或以上的年長者，外來借住人口都需要55歲以上，且借住最多不能超過三周。每棟活動房屋前後左右都有小院，社區有小公園和小花園，整個社區限制車速為時速八哩，乾淨安靜，秩序井然。

「最安逸的是全部都是平房，前後左右都是年齡相仿的鄰居」，張太太說，別看是活動房屋，其實房子建得非常結實，完全沒有搖搖晃晃的樣子，中央空調，冬暖夏涼，她喜歡弄弄花草，在小側院種了開花的樹，從晚春到入秋，花開不敗；先生則幾乎每天在花下讀書，看遠處大雁飛過，度年如日。

「我們沒有土地權，整個公園只有一個地主，我們只有房屋權，但可以買賣」，張太太說，在這住了五年，估計房價已從當年的10萬元升到12萬左右，「最大的負擔是物業管理費（HOA），每個月990元左右，已包含水電和瓦斯」。這個開銷對於像她和她先生那樣拿退休金 生活的人來說不算便宜，但和負擔獨立屋或租屋居住相比，實在輕鬆太多，且不用看房東臉色，也沒有地稅的煩惱。

每月水電瓦斯有折扣

張太太說，老年人的生活就圖個輕鬆自在，安全又清淨。由於住在「清寒老人區」，除了每月的水電瓦斯都有折扣，附近的連鎖商家每個星期還送來免費食物，包括蔬菜、水果、牛奶、沙拉和各種肉類，麵包絕對管夠；不時還有免費的日常用品和老人用品，消毒水、濕紙巾、洗手液、老人尿布，逢年過節還給保暖襪子，每周還有附近的糕點店貢獻的美味糕點。只要吃得慣西式食品，基本上可以不買菜。

活動房屋區藏龍臥虎，不少人退休前就是能工巧匠，所以花園打理、打通堵塞的下水道，或者哪家的電腦、電閘出了問題，大多是鄰居們幫忙，收費低廉，消費隨喜。所有能工巧匠的信息都刊登在社區的每月小冊上，清楚告訴你水電工住哪裡，清潔工住幾號。

張太太表示，五年多前她和先生剛搬來時，連她在內只有兩戶華人 住家，現在華人住家已增到九戶，全部都是來自台灣和香港的移民，其中三戶都是聽了她的介紹，慕名搬來。

其中一人希望結束長期和孩子同一屋簷下的煩惱，一個人買下一棟活動房屋住下；另外一對華人夫婦多年來在東區三代同堂，在父母過世和兩個孩子長大後，游泳池變成了荷花池，夫妻兩不願再過每個月花200多元給園丁，每天忙於整理房子的傳統生活，乾脆賣掉房子，三份錢中兩份分給兒子和女兒，剩下一份買了活動房屋，和張太太張先生做了鄰居。