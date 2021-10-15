洛縣酒吧、大型球場 防疫表現好

大型活動場所、室內酒吧防疫較好。（Getty Image）

洛杉磯縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）14日表示，室內酒吧和大型活動場所如道奇球場，總體來說較好地實行了防疫 措施；目前較嚴格的防疫措施，還需持續一段時間。

費若說，經過衛生局工作人員的檢測，未在這些場所發現重大防疫漏洞。像是道奇球場這樣大的活動場所，一次可容納5萬3000多人，每場比賽，幾乎都坐滿觀眾。道奇球場還有很多入口，因此衛生局官員正在緊密與球館工作人員合作，相信球館在盡力遵守防疫措施。如果遇到問題，衛生局可以和球館工作人員第一時間想出應對方案。

費若表示，經過檢查，室內酒吧的防疫措施也做得較好。目前要求出入這些場所的工作人員和顧客必須證明至少打了一針疫苗 。在11月4日開始，必須證明完整接種疫苗。

費若說，即使有的場合並沒有完全遵照防疫規定，但目前沒有場所拒絕執行防疫規定。衛生官員考察所有的室內酒吧，都較為配合，並詢問如何能進一步防疫，為室內人員提供更好的保護。雖然洛縣 衛生官員訪問的酒吧有限，但費若對這次考察較為滿意。

洛杉磯兩大主題樂園六旗遊樂場和環球影城表示，「大多數」民眾都帶著疫苗接種卡證明。

費若說，「我想要感謝這些場所和顧客，幫助我們避免一個糟糕的冬天。」

洛縣14日新增19例新冠肺炎死亡病例，新增1142確診病例。目前洛縣累計有2萬6372死亡病例和147萬4518確診病例。

目前洛縣新冠肺炎確診率為0.99%。住院人數在連續增長三天後，14日下降。根據加州政府數據，洛縣14日有658名住院病人，比前一天的698減少。洛縣住院人數在過去45天下降了37次。

費若仍然表示疫苗施打進度緩慢。上周只有4萬1000人打了第一針疫苗。為了防止疫情反撲，社區民眾唯一需要做的，就是減少未打疫苗的人數。

目前洛縣12歲及以上符合打疫苗資格的人群中，79%至少接種一針。70%完全接種疫苗。洛縣全部人口中，68%至少施打一針，60%完全接種疫苗。