我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

染疫自由？政治操作？德州反抗拜登「責任性接種」

內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

加州新冠死亡人數逾7萬 全美最多

編譯組╱綜合報導
加州剛跨越一個無法估量的里程碑，新冠死亡數逾七萬人。(加州衛生局)
加州剛跨越一個無法估量的里程碑，新冠死亡數逾七萬人。(加州衛生局)

KTLA電視台報導，加州新冠肺炎死亡人數11日達到另一個曾經無法估量的里程碑，7萬人。過去幾個月來，加州從新增病例激增中逐漸趨緩，新病例發生率是全美最低的州。

去年的此時，加州病例開始增加，今年1月份，歷經疫情最嚴重的高峰，每天因新冠肺炎死亡人數接近700人。

最近一次病例激增的高峰開始於今夏，主要是未接種疫苗者感染Delta變種病毒。然這次疫情高峰期，加州每日平均死亡人數降至100人以下。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）收集的數據顯示，截至11日中午，加州共有7萬132人死亡，為全美最多，超過德州的3000人，佛羅里達州的1萬3000人。然加州人平均死亡率，為每10萬人中有177人，在全美排名倒數第三。

衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）說，「這幾乎沒有什麼可與之相比」他說，「請靜默片刻，思考這對加州人意味著什麼，失去不只一名家庭成員，主要是很多養家活口的人，無法保護自己人的家庭。」

隨著冬季逐漸來臨，相較其他州來說，這個全美人口最多的州情況好得多。加州在疫苗接種上處於全美領先，倖存下來的染疫者獲得天然免疫，也有助於預防重症和死亡。

加利告訴美聯社說，「即使出現另一波病例激增的疫情高峰，這次改變生活的行為水平，可能與去年冬天看到的不同。」

他預計加州將不會像去年一樣，因疫情激增關閉商家，也不會因要求社交距離與客容量限制。

「這不是我們要討論的內容」他說，「我認為在某些環境（室內）下，疫苗加上口罩，將是我們克服未來新冠肺炎對我們造成影響的重要支柱。」

加州 疫情 疫苗

上一則

孕婦沒打疫苗 易染Delta轉重症

延伸閱讀

加州禁玩具依性別陳列 德州諷: 不會出現那種情況

加州禁玩具依性別陳列 德州諷: 不會出現那種情況
加州強制疫苗規定 拓展至非居家看護

加州強制疫苗規定 拓展至非居家看護

加州小飛機墜毀 波及住宅 至少2死2傷

加州小飛機墜毀 波及住宅 至少2死2傷
疫苗效力減弱主因Delta變種肆虐防疫放鬆 而非疫苗無效

疫苗效力減弱主因Delta變種肆虐防疫放鬆 而非疫苗無效
華男拒疫苗 染新冠又中Delta

華男拒疫苗 染新冠又中Delta

加州大型門市 玩具禁依性別展示

加州大型門市 玩具禁依性別展示

熱門新聞

艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

2021-10-05 19:40
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

2021-10-05 20:39
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
南加華人聚居的羅蘭崗及其附近地區，一天內接連發生Knock knock burglary。（取材自Ring）

世說新聞／華人屋主接連被盜 竊賊竟是年前同一夥

2021-10-09 13:01

超人氣

更多 >
影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中

影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中
宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅

宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治