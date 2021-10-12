加州新冠死亡人數逾7萬 全美最多

加州剛跨越一個無法估量的里程碑，新冠死亡數逾七萬人。(加州衛生局)

KTLA電視台報導，加州 新冠肺炎死亡人數11日達到另一個曾經無法估量的里程碑，7萬人。過去幾個月來，加州從新增病例激增中逐漸趨緩，新病例發生率是全美最低的州。

去年的此時，加州病例開始增加，今年1月份，歷經疫情 最嚴重的高峰，每天因新冠肺炎死亡人數接近700人。

最近一次病例激增的高峰開始於今夏，主要是未接種疫苗 者感染Delta變種病毒。然這次疫情高峰期，加州每日平均死亡人數降至100人以下。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）收集的數據顯示，截至11日中午，加州共有7萬132人死亡，為全美最多，超過德州的3000人，佛羅里達州的1萬3000人。然加州人平均死亡率，為每10萬人中有177人，在全美排名倒數第三。

衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）說，「這幾乎沒有什麼可與之相比」他說，「請靜默片刻，思考這對加州人意味著什麼，失去不只一名家庭成員，主要是很多養家活口的人，無法保護自己人的家庭。」

隨著冬季逐漸來臨，相較其他州來說，這個全美人口最多的州情況好得多。加州在疫苗接種上處於全美領先，倖存下來的染疫者獲得天然免疫，也有助於預防重症和死亡。

加利告訴美聯社說，「即使出現另一波病例激增的疫情高峰，這次改變生活的行為水平，可能與去年冬天看到的不同。」

他預計加州將不會像去年一樣，因疫情激增關閉商家，也不會因要求社交距離與客容量限制。

「這不是我們要討論的內容」他說，「我認為在某些環境（室內）下，疫苗加上口罩，將是我們克服未來新冠肺炎對我們造成影響的重要支柱。」