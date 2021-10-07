進出洛杉磯市室內營業場所 將須出示疫苗卡

洛市通過嚴格的疫苗強制令。（洛市官網）

洛杉磯市議會10月6日通過一項新法令，要求成年顧客在進入室內餐廳、酒吧、咖啡店、健身 房、購物中心、博物館、電影院 ，以及美髮和美甲沙龍等個人護理機構時，出示完全接種疫苗 的證明。該法令以11：2票數通過，市議員布斯卡諾（ Joe Buscaino ）和李約翰（ John Lee）反對，並放棄投票。由於未獲得12票，因此將在發布後一個月後才生效，也就是在11月6日生效。

該法令市長賈西堤(Eric Garcetti)預計將隨後簽署為法令，將是迄今為止南加最嚴格的疫苗強制令之一，適用於提供食品或飲料的場所，健身房和健身場所、娛樂和休閒場所，包括電影、劇院、購物中心和個人護理場所。雜貨店和藥店等零售場所不列入法令之內。

市議會議長馬丁尼茲（Nury Martinez）上周在討論該項法令時曾表示，「我們花太多時間對那些已接種疫苗和戴口罩的人施加限制。我們需要限制病毒傳播，需讓未接種疫苗的人無法進入室內場所危及他人生命」。

市府首席立法分析師於9月29日告訴市議會成員，市府還沒有選擇執行該法令的部門，但已確定建築和安全部門是執行法令最相關的部門。但該部門還沒有人員配備來執行法令，因此實際執法將於11月29日開始，違反規定的企業，第二次違規將被罰1000元，第三次違規將被罰2000元，第四次被罰5000元。

市議員布斯卡諾因為市府缺乏執法的人員反對該法令，他同時對人力不足的餐館需要由未受過培訓的員工來確保顧客遵守法令表示關切。

市議員Bob Blumenfield、Mike Bonin和Paul Krekorian則都表示，擔心法令中的細節，包括缺乏執行力，但指出該要求必須迅速生效，並且細節可以稍後修改。

該法令還要求成年顧客出示疫苗接種證明，才能進入保齡球館、拱廊、棋牌室和台球廳，與個人護理場所，如美黑沙龍、美容院、紋身和穿孔店，以及按摩院，但不包括治療疾病的場所。

具有一些宗教信仰或相關醫療狀況，無法接種疫苗的人可以豁免，但需提證明才能進入需要提供疫苗接種證明的商號。被豁免的人並將能夠使用戶外區域位置，且仍可以進入商號使用洗手間或領取外賣訂單。但如果沒有戶外位置，豁免人員只要在出示最近的陰性病毒檢測結果，則可被允許進入商號室內接受服務。

法令還要求參加人數超過5000人戶外活動的民眾，出示疫苗接種證明或病毒檢測陰性結果。這項規定比洛縣要求從10月7日開始，所有12歲及以上民眾，參加1萬人或更多人的戶外活動時需提供此類證明還嚴格。