華埠老人公寓 電梯故障兩周 80多歲耆老爬15層樓

洛杉磯華埠的國泰老人公寓電梯壞了兩週。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯市華埠 的國泰老人公寓（Cathay Manor）是聚居最多華裔 老人的老人公寓之一。近期該棟公寓的電梯壞了近兩周，洗衣機則壞了數月，但一直未修理。不少80多歲的老人家，必須爬樓梯才能出外活動，且須自己用手洗衣洗被單；行動不便的老人則是連菜都買不了，生活困難。

影音來源：記者謝雨珊

國泰老人公寓共16層樓，住著355戶長者，多是華裔長者。80多歲的藍伯伯住在國泰老人公寓15樓，25日他從15樓慢慢下樓，到附近市集買菜。「這棟樓根本沒人在管」，藍伯伯無奈地說，多年來這棟樓的電梯常壞掉，過去通常壞四小時左右就修好了，這次壞了兩周仍沒人管，導致老人們連想出來走動都很辛苦。有些行動不太方便的老人，乾脆足不出戶。

洛杉磯華埠的國泰老人公寓電梯壞了，老人們想外出只能走樓梯。（記者謝雨珊／攝影）

住在三樓的馮爺爺緩慢的走向樓梯準備返家。住在該棟公寓近18年的馮爺爺表示，電梯壞掉沒人修，但也不能因此不出門，只好走樓梯。雖然86歲的馮爺爺行動自如，但上下樓梯仍是有些吃力。他說，爬樓梯時須攙扶旁邊的欄杆，才能慢慢上下爬，否則腳力無法支撐。大樓除電梯壞掉，洗衣機也壞了數個月，但「它（洗衣機）壞了也得洗衣服，即使我已經80多歲，也只能自己動手洗衣服、洗被單」。

國泰老人公寓附近的水果攤販，是該棟公寓老人家們經常光臨的店面。老闆娘陳女士表示，該棟大樓很多老人住戶都是她的客人，最近發現他們很少出來，經詢問才知道他們的電梯壞了。

有客人跟她說，電梯壞了很久都沒人修，以前他們都一次買20多樣東西，電梯壞了之後只敢買差不多五樣東西，因為怕扛不回去。有些老人連走下樓梯都是問題，根本無法出門買菜或買必須用品。萬一老人們在家中發生事故，電梯壞了也將影響救援人員緊急搶救的時間，將造成非常嚴重的後果。

國泰老人公寓住著許多華裔老人家。（記者謝雨珊／攝影）

另一個攤販老闆也說，整條街都知道國泰老人公寓電梯壞掉沒修的事情。據住在公寓的老人們說，有些住戶已經詢問管理員多次，但仍是沒人來修電梯。有傳聞是公寓沒錢修電梯，也有傳聞是管理方根本不怎麼搭理。而多數老人家也不敢跟社區機構反映，只敢在私下說，因為怕反映了會被趕出公寓，只能默默在困難的生活條件下繼續過活。

本報記者25日致電國泰老人公寓負責人蔡啟光（Don Toy） ，他表示該棟公寓有兩個電梯，兩個電梯都已有35年之久，年齡老舊經常壞。電梯在上周四壞了，經修理後又再次壞了，曾嘗試致電原修理公司。但該公司疑似因疫情 緣故人手短缺，數日都不再接電話。蔡啟光只好找尋新的修理公司接手，希望在新的修理公司經手後，盡快修好電梯。他說，未來計畫將電梯換成新電梯。