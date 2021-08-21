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加州疫情不妙 確診住院死亡3升

編譯組／綜合報導
加州新增確診、住院、死亡人數都在增加。（加州公共衛生局）
加州新增確診、住院、死亡人數都在增加。（加州公共衛生局）

新冠疫情似乎又回到危險時刻。最新公布的加州疫情通報顯示，排除掉延誤通報、周末不報等因素後，七天平均新增案例數持續增加。7月4日當周的每10萬人確診數為4.6人，8月13日當周增加到24.6，20日的本周達到2021年夏季的最高點，每10萬人確診數28.0名。

同時，住院與死亡人數也在持續上升。20日的住院人數為8236 名，較上周增加了1000多人，也是夏季高峰。每日死亡人數也來到120人，四倍於7月22日的31人。

每日新增人數20日達到1萬4716人，較8月9日的紀錄又增加了10%，更較17日暴增159%。今年夏季的高峰原本是7月13日，當天增加1萬1658人。8月13日當天達到1萬4099人，大家都以為不能再高了，但沒想到20日又刷新紀錄。

加州官員雖然強調，出現巨幅增加部分原因來自58個縣的延誤通報，為了校正回歸才會大增，加上州府決定六日兩天不公布數據，才會導致周一數量大增，但是針對七天平均的分析卻顯示，趨勢確實在往壞的方向走。畢竟七天平均是加總後均攤，比每日數據更能反映現實。

鑒於住院人數大增，加州公共衛生局長亞拉貢（Tomás J. Aragón）18日宣布，全州所有醫院都必須在可能狀況下盡力接收轉診病患，特別是那些來自床位不足的小院所者。類似命令前次發布，已是半年前的冬季高峰。

 

加州 疫情 校正回歸

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