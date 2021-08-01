華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

砸車的華人婦女。（影片截圖）

近日，在華人 聚集的羅斯密（Rosemead）市，某繁忙商業區停車場，發生一起駭人聽聞的砸車事件，一名華人婦女竟連砸近十輛車，其中不乏寶馬、特斯拉 （Tesla）等豪車。

影音來源：網友提供部分；後製：記者王若然

7月30日，網友Irene在臉書上發帖並配圖稱，羅斯密Valley大道上華人餐館聚集所在廣場，有名亞裔 模樣大媽砸了16輛車，還專挑寶馬、奔馳（賓士）等豪車砸，最後該婦女被警方逮捕。但是車主想要求償無果，因為大媽自稱是遊民。在Irene公布的圖片中，一輛白色特斯拉車前後玻璃窗被砸得粉碎。影音中，有一名身材較矮的婦女，看上去年約50至60歲，身穿黑色連衣裙，手拿黃色遮陽帽，她被警衛驅趕著離開廣場。 被砸車輛。（取自臉書）

記者31日來到案發現場即羅斯密市8450 E Valley Blvd.，首先致電該商場酒樓負責人詢問此事，但她三緘其口，在被問及該廣場是否有保安時，她掛斷了電話。與該廣場相鄰、相通的另一個廣場內的一位餐廳員工透露，近來確實有一位亞裔大媽砸車，並且砸了很多天，29日被警方帶走了。她說，很多豪車都遭了殃。這名工作人員表示，雖然她的餐廳每月給廣場繳納約千元安保費，但從不見一個保安。她說，廣場內有遊民居住，而砸車的大媽自稱就住在廣場。

事發廣場除了華資大酒樓，還有一家越南餐廳和其他商戶。與其相鄰相通的廣場，可以看到遊民的推車。

對該起砸車事件，負責羅斯密市治安的洛縣警局天普市分局作出了回應。該局信息專員陳警官（Michael Chen）表示，警方在7月29日下午4時37分接到報警電話，稱在8522 Valley大道上，有一名發瘋的女子在砸車。警方趕到後，又被群眾引至8450 Valley大道上的廣場。當時警員發現，有一個50多歲的亞裔女性身著黑色連衣裙，頭戴黃色帽子坐在停車場，與報案人描述的相符。警方了解事實後，以涉嫌破壞財產罪（vandalism）將其逮捕。 被砸車輛。（取自臉書）

據陳警官說，警方當天與受損車輛的車主進行了交談，了解到只有九輛車被砸。但警方根據現有證據，只能確認其中兩輛車包括一輛寶馬、一輛特斯拉被該名婦女局部損壞。這名婦女使用木棍砸車，最終被控400元以上財務破壞罪。但她已於7月30日上午10時17分被釋放。

陳警官說，這名婦女為華裔，但「不能確定」是否為遊民，她向警局提供了家庭住址，但沒有證據顯示她有精神疾病。根據警方紀錄，該名婦女沒有作案前科。目前對於她砸車的動機仍在調查中。

對此，有網友表示，看該婦女打扮不像是遊民，並且專挑好車砸，也不像是神智不清。有網友猜測她「一定不喜歡生活比較好或有錢的人。」還有網友留言，「遇到這事的車主真的倒霉。」「這些事在北加州習以為常了！北加州尤其灣區是犯罪天堂！是罪犯的樂園。」