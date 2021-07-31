夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

「我女兒出發之前就已完全接種疫苗 ，我更是早早就打完兩針，沒想到病毒居然突破兩道關口」，巴沙迪那華人母親日前不幸感染新冠病毒，「我幾乎確信傳染源是從夏令營回家短短一天的寶貝女兒」，不幸中的萬幸是，由於母女都完全接種疫苗，這位華人母親的染疫發展程度，比想像的輕很多。

巴沙迪那L女士這個暑期給14歲的寶貝女兒安排了兩個夏令營，前一個在南加州 ，為時兩周，營隊全是8至16歲的孩子；後一個在紐約 ，三周，營員從4年級至12年級不等。兩個夏令營之間只隔一天。期間母親將女兒從營地接回家小憩，再送機場前往下一個營地。母女短暫重聚不到一天，L女士卻很快發現身體出現「重感冒」徵兆，上醫院一測，果然陽性。

L女士表示，因為女兒完全接種疫苗，所以放心讓她去幾個星期的夏令營，也因為自己接種了疫苗，才對女兒「感冒回家」不以為意，萬萬沒有想到最後驚出一身汗。

女兒鼻塞 誤以為是感冒

「上周六下午我開車去營地接女兒回家」，在兩人一個半小時的回程中，L女士已意識到女兒鼻子堵得很厲害，一直用紙擦鼻涕，感冒症狀明顯。L女士表示，疫情再度襲擊南加州，公衛部門近期公布感染和死亡人數再度劇增，尤其是數據顯示近期新增感染者病例中每五人就有一人為已完全接種者，比例之高，怵目驚心。但女兒是她的寶貝，加上幾周不見的歡天喜地，遠遠忽略了對疫情的防範。

相見未防範 同床到天亮

回到家，放下行李，來不及好好消毒，母女和管家一起零距離烹飪美食，歡樂晚餐。因為第二天清晨啓程前往紐約營地，母女加倍珍惜在一起的十多個小時，媽媽注意到女兒呼吸困難，專門將紙巾和垃圾桶放到她的床頭，但依然兩人一張床到天亮。

送走女兒，L女士開始工作，和一位律師事務所開了四小時會議，雖然都沒戴口罩，但兩人隔一張桌子説話，而且都打過疫苗。又過了一天，也就是接觸女兒的第三天，L女士出現了和女兒幾乎是一摸一樣的症狀，鼻子堵，流鼻涕，頭有點沉重；第二天開始咳嗽，喉嚨痛。最讓她感到不安的是，她的身體在下午開始感覺溫熱發燒，但體溫卻測量正常。她馬上打電話給家庭醫生，醫生建議她趕緊去做病毒測試。當天傍晚，她就去做了測試。

在等待測試結果的兩天當中，L女士每天下午都感覺自己溫燒，症狀到晚間逐漸消失，量體溫，卻沒有真的發燒。而身體的重感冒症狀則是從最開始的鼻子堵塞到喉嚨痛，咳嗽，咽喉痛，呼吸時有不暢，「感覺病症一直往下走」，兩天後，測試結果顯示為陽性。

完全接種 發病不致住院

因為一度咳嗽加重，身體不適增加，L女士很快前往巴沙迪那一家私人醫院，希望做一次抗體檢測，進一步確定病情。「但醫生在看了我的情況後，表示沒有必要」，急診室醫生隨後給她做了X光胸透和血氧檢測，一切正常。當得知L女士已完全接種疫苗，醫生長舒一口氣，表示應該問題不大，回家隔離十天就可以了。

醫生告訴L女士，他已連續四個月在兩家醫院的急診室上班，接觸的都是感染或疑似感染病例，病人不計其數，「但只要是完全接種疫苗的，沒有一個人嚴重到要住院，甚至連藥都不需要，因為沒有必要」。醫生表示，一些病人也可能會服用一些像泰勒諾那樣的止痛藥，但只是為了可以讓自己的感覺好一點，其實沒有必要。

L女士遵醫囑回家，接連幾天測量血壓血氧，一切正常，味覺胃口均無障礙，「只是心跳較快，平常每分鐘不到70下，那幾天加快到80多」。前後四天，L女士身體已基本恢復正常，感覺一天比一天好。

沒想到這麽快就恢復，L女士慶幸完全接種疫苗，加上多年來一直堅持鍛鍊，元氣厚實。從12年前開始，L女士每天健身或徒步爬山，15至25度的山坡路，每天徒步六至十小時，周末再加十公里左右，「這次感覺自己被打了一拳，但很快就能爬起來，堅持鍛鍊的好處體現出來」。

營地防疫不嚴 接種免試

不過這次中招也讓L女士對目前美國的防疫措施相當擔心。她表示，自己「中招」之後，馬上打電話到女兒的夏令營，要求給女兒測試，一來確定她的情況，二來也想如果女兒中招，應及時隔離，以免疫苗繼續傳染給其他孩子，或營地孩子互相交叉感染。沒想到營地老師答覆：只要打過疫苗，都不用再測試，沒打針的孩子才需要測。

L女士以親身經歷强烈建議大家儘快去接種疫苗，保護自己和家人，另外建議室内依然應戴口罩，「要當沒有打過疫苗一樣保護自己」。