快遞公司若跑路…貨主維權 律師：訴諸法律或報警

華人快遞公司出事，律師建議消費者應訴諸法律維護自己的權益。（unsplash.com）

南加一家華人快遞公司從中國 運往美國 的貨物，時逾半年至今一些貨物還是沒有著落，類似事件其實並不少見，甚至也曾發生快遞公司跑路的事件，遇到這種情況，消費者該怎樣維護自己的權益？

「這樣的案件非常普遍，很有代表性。」洛杉磯華裔律師劉龍珠認為，如果快遞公司攜帶貨物跑路的話，將分別承擔刑事和民事責任。從刑法角度看，快遞公司若跑路，就是通過欺詐方式盜竊，盜竊顧客的運費。因為快遞公司之前的貨櫃已出現問題，但沒有及時通知顧客實情，讓顧客在信任的基礎上繼續郵寄包裹，這就是欺詐式的盜竊。

除了刑事責任外，劉龍珠認為快遞公司如果跑路，還應承擔民事責任，「民事上構成合同違約，快遞公司貨物被海關扣押導致無法正常發貨，這跟顧客沒有關係，顧客只跟快遞公司之間存在合同，現在快遞公司違約就要負民事責任。」

劉龍珠建議消費者如遇到類似事件，應訴諸法律手段，狀告快遞公司，甚至可以選擇報警，督促警方立案調查。但對於之後追討貨物，劉龍珠表示有一定風險，「很有可能官司打贏了，拿到判決書，但追回損失的錢財比較難，快遞公司負責人極有可能已轉移財產，讓被害人追不到錢款。」

北加州 非營利性組織「消費者行動」（Consumer Action）社區外展部經理張毓潔建議，消費者可致電商業改進局(Better Business Bureau)投訴，該機構專門收集、報告各類商業信息，警告民眾存在的消費欺詐，解決相關糾紛。

張毓潔同時提醒消費者，選擇快遞公司時，要確定這家公司是否有合法經營執照，盡量選擇規模大、有信譽保證的快遞公司；如果是一些以價格低廉吸引客戶的公司，消費者就會失去保護。張毓潔還提到，中美兩國之間郵政沒有合同關係，真發生問題，消費者很難追究哪一方的責任，因此要提高警惕，將損失扼殺在搖籃中。