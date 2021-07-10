按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

來自加州各地和全美多州近100名華人9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校「證」不兌現，要求：還我血汗錢。（民眾提供）

來自加州 各地和外州將近100名華人 ，9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校以「學完可以拿到加州按摩局證書、開店、打工100%沒有問題」為幌子招生 ，收取高額學費，結果學生不但沒有如期獲得相關證書，一些學生拿學校發給的「小時證」上崗而遭到警方逮捕。部分抗議學生們表示，他們遇到狀況後非但沒有得到學校的幫助，校方主管反而威脅「要叫警察來抓你們，將你們遣返中國」。

抗議學生當天冒著近百度高溫，前往南灣按摩學校和該校負責人凱文．多巴利安 (Kevin Dobalian) 及該校招生代表舒林夫婦家門前抗議，抗議學生隨後前往曼哈坦灘市政府陳情。部分抗議學生表示，完成500小時的按摩學習之後並未像校方承諾的那樣獲得政府認可的相關證書，而校方一個多月前切斷或不回應學生的聯絡，眼看幾千元汗水換來的學費換來一場空，所以決定以抗議示威方式將事情昭之公眾，尋求公道。

來自亞利桑納的Amy表示，她是去年疫情中聽同學介紹，說是South Bay Massage College在網上和報紙上刊登廣告，中文教按摩課程，可以拿到加州政府認可的證書，她交了5950元，當年8月10日開始上課，11月實習將近十天。Amy說，在此過程中和她聯繫的一直是一位叫舒林的該校招生代表，該華人招生代表也是該按摩學校負責人Kevin Dobalian的太太。舒林當時告訴她，因爲疫情期間，每次只要上三小時的課程就相當於上八小時，「她告訴我學完三到四月的課程就可以申請按摩證書，三至四個星期就可以拿到按摩證」，「她一再向我保證，說她老公這一行經營多年，100%可以拿到按摩證，保證工作沒有問題」。

來自加州各地和全美多州近100名華人9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校「證」不兌現，要求：還我血汗錢。（民眾提供）

Amy說，她按學校的一切規定完成了所有課程和實習，但最終等到的是加州按摩局的拒絕信。「按摩局說我們的成績單不合要求。學生要聽證，聽證還要另交270元，也不一定會給按摩證」，她表示，她多次嘗試與學校的招生代表和學校負責人聯絡，但一個月前電話被對方拉黑，微信也不回。Amy說，她上月最後一次和學校主管Dobalian講電話，「他在電話裡回應我，說我們所有的中國學生是如此的愚蠢和糟糕，他會叫警察把我們抓進監獄，他說還要打電話給移民局，把我們這些中國學生全部遣返回中國」。

Amy說，「同學們打電話到加州按摩局詢問，得到的回答是這所按摩學校存在違規，但對方沒有詳細解釋」，Amy質疑，學生交了錢完成學習，最後卻一無所獲，她不理解，「既然這個按摩學校違規，爲何政府不關掉它？反而是讓學生成為受害人？」

多位學生表示，校方要求他們的學費以現金方式支付。一位學生表示，她最後一次現金繳付學費時，其他兩人在場可以作證。

部分華人學生表示，他們一個月來聯繫不上該南灣按摩學校主管Kevin Dobalian（右）和他的華人太太舒林（左）。（華人學生提供）

聖蓋博華人陳小姐表示，她也是去年10月底通過朋友介紹，報名到South Bay Massage College學習，「華人招生代表一再說，她先生是博士和醫生，我們華人都相信博士和醫生不會騙人，沒想到結果和她當初的承諾完全不一樣」。今年1月實習完之後拿到一張「小時證」，陳小姐說，她當時就奇怪這張「小時證」好像沒有政府證章，擔心不算數，「但校長太太舒女士說，這證可以開店，可以打工，說是政府批准的，100%沒問題」。陳女士信以爲真，上周去佛雷斯諾按摩店打工，結果被警察抓個正著，告訴她小時證不能工作。她說，「5980元學費打水漂，錢沒有掙到，現在還要給律師費」，苦不堪言。

多位學生表示，他們現在也不知道怎麽辦，這些天去按摩學校所在城市曼哈坦灘警察局報警，同時申請抗議許可。警方告訴他們，和華人學生情況類似的多達300多人。