疫後首次國慶 洛城煙火秀近30場

洛杉磯縣各地國慶之夜將近30場大型煙火秀登場，盛況可期待。（Shutterstock）

經歷長達17個月的居家避疫之後重新開放的第一個7月4日國慶日，南加州各地預期將迎來如潮的慶祝活動，各地大型野餐會、煙火秀、國慶遊行、戶外音樂會、電影放映會等將會好戲連台。粗略統計，洛杉磯各地大型煙火秀近30場。雖然因為遵守公共衛生部門防疫指南，部分城市臨時取消煙火秀等大型活動，但聖蓋博谷多個華人 聚居城市，將舉辦別開生面的慶祝活動，熱鬧可期。

離華人聚居城市最近的大規模國慶盛會，當屬巴沙迪納玫瑰碗 的國慶野餐會和煙火秀，國慶日當天下午3時至晚上9時，玫瑰碗預期呈現至少六個小時的系列慶祝活動。今年玫瑰碗國慶活動主題是「慶祝美國 的毅力」，美國在這場大流行中團結起來並更加堅強。玫瑰碗體育場今年的國慶活動與噴射推進實驗室合作，頌揚國家太空署漫遊者最近登陸火星的成就，以及他們對地球科學和世界太陽系未來探索的奉獻，為未來的發現提供了希望空間。

今年玫瑰碗煙火秀猶如一場自由式摩托車越野賽，30分鐘的表演預期充滿動感，十足娛樂。當晚還將有從NBC歌唱真人秀中脫穎而出的美國靈魂歌手門捷列夫長達一小時的音樂表演。

華人民眾最多的阿罕布拉市，7月4日晚將在阿爾曼索公園舉辦煙火秀，下午5時開門迎客，煙火秀晚9時開始。但遵照加州防疫指南，入場民眾只能觀賞，不允許携帶冰桶、酒精飲料和私人烟花等，也不允許烤肉。

亞凱迪亞市將在7月3日上午9 時至11時舉辦愛國車遊。居民開車穿越亞凱迪亞市中心，市府特別準備自由女神、山姆大叔、英雄好漢等穿著古裝的角色，與民同慶。車遊隊伍最後將匯集 Denny's停車場捐助罐頭食品，幫助Foothill Unity Center。前300名捐贈者將獲得一個禮包。

本來計劃國慶節當天在蘇珊妮中學舉辦國慶園遊會和煙火晚會的核桃市，為慎重起見，臨時決定取消大型國慶活動，改為比較保守的車遊慶祝。市府鼓勵民眾用愛國的元素裝飾自己的汽車，表達對國家的熱愛，預期至少200個家庭派出汽車參加國慶車遊。