教育功能受質疑 部分學生易鋌而走險

羅蘭聯合學區不受政治正確影響，教委陳正治（左二）堅持積極行為干預支持教育。（記者丁曙／攝影）

聖谷搶劫案頻發，有人質疑教育 的功能。教育界人士表示，現代美國 學校系統創建於19世紀，其目的是教育大眾，而不僅僅是特權或宗教精英。近年來以「政治正確」為特徵的左傾思潮，影響到美國社會，教育界也受到影響，部分學區 強調美國存在「系統性不公平」現象，升高了學生對社會的不滿和叛逆心理，有可能鋌而走險觸法。但是，更多學區堅持積極行為干預支持教育，培養學生成為守法的好公民。

美國學校除了教授學生科學文化知識外，還向學生灌輸識別和塑造成為優秀公民和領導者的性格特徵的能力，其中包括同情、同理心、誠實、守信，以及遵守法律等。但是，當前該項傳統的德育教育受到影響。

華人家長朱女士指出，目前部分美國學校的社會教育，強調少數族裔特別是某個特定族裔，長期以來一直受到白人壓迫，存在著「系統性歧視」，資源分別不公平。所以，特定少數族裔的生活貧窮，學習成績差，滋生了反社會心理，很容易無視法律，鋌而走險，在一定程度上升高了犯罪率。

朱女士強調，當下美國一部分學校向學生灌輸「白人壓迫黑人」教育，其實就是中國式「階級壓迫」的翻版。中國學校一直進行階級鬥爭教育，強調資產階級壓迫無產階級即勞工階級，所以，被壓迫階級要起來反抗鬥爭，發展為階級鬥爭理論，並且發展社會主義的理論基礎。

但是，羅蘭聯合學區（Rowland USD）教委陳正治指出，該學區沒有受「政治正確」的影響，遵循加州教育法，對學生實施「積極行為干預支持教育」（Positive Behavior Intervention Support，PBIS），實施該項計畫的學校，對學生的日常行為密切關注，以獎勵代替懲罰，事先預防而非事後補救，培養學生成為良好的守法公民。