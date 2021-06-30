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加州7月1日起新法上路 金門大橋過橋費再調漲

SB 519惡法助長遊民、吸毒人口 民團撻伐

記者劉先進／舊金山報導
沙加緬度縣柑橘崗警長勞倫斯說，全國遊民聯盟發現，26%遊民依賴有害的化學物質，包括法案想要合法化的迷幻藥。（記者劉先進／截圖）
沙加緬度縣柑橘崗警長勞倫斯說，全國遊民聯盟發現，26%遊民依賴有害的化學物質，包括法案想要合法化的迷幻藥。（記者劉先進／截圖）

加州多個團體28日舉行記者會，反對舊金山選區的州議員威善高（Scott Wiener）提出的合法化迷幻藥（Psychedelics）的SB 519法案。認為這是一個惡法，讓擁有迷幻藥毒品合法化，且授權社會分享毒品，給毒販子提供一個內置的辯護（built-in defense），最終為開放毒品在公共場所消費敞開大門。

國際信仰聯盟和種族平等大會主席愛倫表示，父親曾吸毒，生活掙扎，一家人居無定所。所...
國際信仰聯盟和種族平等大會主席愛倫表示，父親曾吸毒，生活掙扎，一家人居無定所。所以創辦該組織，說明毒品對家庭和社區的影響。（記者劉先進／截圖）

沙加緬度縣柑橘崗（Citrus Heights）警長勞倫斯（Ron Lawrence）說，加州的遊民人數過去十年爆炸性增長，藥物濫用和精神健康問題是部分促成因素。全國遊民聯盟發現，26%遊民依賴有害的化學物質，其中就包括法案想要合法化的迷幻藥。當加州在2014年通過47號提案時，將持有毒品的重罪減為輕罪，也消除了法院授權的戒毒計畫。一些非法毒品強烈、易上癮，以至於有人用藥過量而死亡。造成恐慌，腎衰竭，導致偏執狂和嘔吐、幻覺、精神病，心臟損傷、腦損傷和自殺的想法，助長暴力。「在我所在的小城，大約9萬人，官員每天都看到吸毒的負面影響。法案很糟糕，是處理毒癮的不人道方式，只會增加遊民人口。對加州不利，對吸毒成癮的人也不利。」

沙加緬度的地方檢察長舒伯特反對法案。（記者劉先進／截圖）
沙加緬度的地方檢察長舒伯特反對法案。（記者劉先進／截圖）

加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）表示，支持者一直在說，毒品應該根據科學方法合法化。但是，如果有具體的科學發現，證明這些藥物的好處超過可能的傷害，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)應將其從受控物質清單中刪除，但事實相反。提案支持者並沒拿出任何統計數據，來證明迷幻藥真的可以防止人服用海洛因。

加州平等公義協會主席李少敏表示，法案支持者並沒拿出任何統計數據證明迷幻藥真的可以...
加州平等公義協會主席李少敏表示，法案支持者並沒拿出任何統計數據證明迷幻藥真的可以防止人服用海洛因。 （記者劉先進／截圖）

二戰飛虎隊的退伍老兵上周五與100多人一起抗議法案，這說明所謂老兵歡迎法案和迷幻藥的說法是神話。法案規定，要成立委員會來監管迷幻藥。從邏輯上講，購買和銷售、應被納入委員會的工作範圍。如果迷幻藥合法化，又不允許正式買賣，難道法案支持者想幫助黑市銷售？

毒品 加州 食品暨藥物管理局

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