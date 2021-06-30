SB 519惡法助長遊民、吸毒人口 民團撻伐
加州多個團體28日舉行記者會，反對舊金山選區的州議員威善高（Scott Wiener）提出的合法化迷幻藥（Psychedelics）的SB 519法案。認為這是一個惡法，讓擁有迷幻藥毒品合法化，且授權社會分享毒品，給毒販子提供一個內置的辯護（built-in defense），最終為開放毒品在公共場所消費敞開大門。
沙加緬度縣柑橘崗（Citrus Heights）警長勞倫斯（Ron Lawrence）說，加州的遊民人數過去十年爆炸性增長，藥物濫用和精神健康問題是部分促成因素。全國遊民聯盟發現，26%遊民依賴有害的化學物質，其中就包括法案想要合法化的迷幻藥。當加州在2014年通過47號提案時，將持有毒品的重罪減為輕罪，也消除了法院授權的戒毒計畫。一些非法毒品強烈、易上癮，以至於有人用藥過量而死亡。造成恐慌，腎衰竭，導致偏執狂和嘔吐、幻覺、精神病，心臟損傷、腦損傷和自殺的想法，助長暴力。「在我所在的小城，大約9萬人，官員每天都看到吸毒的負面影響。法案很糟糕，是處理毒癮的不人道方式，只會增加遊民人口。對加州不利，對吸毒成癮的人也不利。」
加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）表示，支持者一直在說，毒品應該根據科學方法合法化。但是，如果有具體的科學發現，證明這些藥物的好處超過可能的傷害，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)應將其從受控物質清單中刪除，但事實相反。提案支持者並沒拿出任何統計數據，來證明迷幻藥真的可以防止人服用海洛因。
二戰飛虎隊的退伍老兵上周五與100多人一起抗議法案，這說明所謂老兵歡迎法案和迷幻藥的說法是神話。法案規定，要成立委員會來監管迷幻藥。從邏輯上講，購買和銷售、應被納入委員會的工作範圍。如果迷幻藥合法化，又不允許正式買賣，難道法案支持者想幫助黑市銷售？
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